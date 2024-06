El CVC interfiere en la sesión de las Corts

El órgano consultivo se ha pronunciado provisionalmente y de urgencia mediante sendos Informes emanados de su Comisión Jurídica y Reglamentaria que preside la socialista Pepa Frau.

Como en la famosa novela de Gabo, el Consell Valencià de Cultura adoptará acuerdos en su sesión plenaria de esta misma mañana que, de una forma u otra -ya lo han hecho en la práctica- interferirán en el Pleno parlamentario que celebrarán las Cortes Valencianas al día siguiente. El uno y el otro debatirán acerca de las proposiciones de ley presentadas por los grupos políticos PP y Vox -que a su vez componen el Consell de la Generalitat- acerca de cinco cuestiones de diferente oportunidad y relevancia. La de Concordia, la de Libertad educativa y la del Audiovisual entre ellas.

El órgano consultivo se ha pronunciado provisionalmente y de urgencia sobre estas tres, a solicitud del PSPV, del PSPV y Compromís y de la Asociación Ciudadanía y Comunicación respectivamente, mediante sendos Informes emanados de su Comisión Jurídica y Reglamentaria que preside la socialista y ex alcaldesa de Gandia, Pepa Frau. De manera insólita se han conocido las filtraciones de párrafos enteros de los informes pendientes de aprobación antes de que ello presumiblemente ocurra. Un goteo de filtraciones, comentarios y declaraciones de algunos vocales, se han precipitado en algunos medios incluido el televisivo, en un caso inédito en la trayectoria de la institución.

Fuentes fidedignas consultadas por ESdiario indican que a finales de abril el síndico del PSPV José Muñoz se dirigió al CVC solicitando su informe en un escrito en el que no disimulaba su oposición y crítica a las leyes hasta tacharlas de involutivas en derechos y libertades. Involución democrática fue también el término empleado por Joan Baldoví, síndico de Compromís, en su solicitud presentada en la primera semana de junio. En la misma fecha que los primeros, José Ignacio Pastor en nombre de la asociación citada lo hacía sobre el Audiovisual.

A juicio de algunos vocales la celeridad con la que se han producido los hechos desde que se registraron las respectivas solicitudes sólo es explicable, por la voluntad en complacer el requerimiento complementario que los solicitantes hicieron de que el CVC se ajustara al procedimiento de urgencia adoptado por el legislativo valenciano. Para ello, la comisión se reunió específicamente por segunda vez, y dos días después de haberlo hecho, con ese único orden del día para debatir unos borradores elaborados por sus respectivos ponentes sin audiencia o comparecencia previa ni de los proponentes ni de los críticos. Salieron aprobados de la comisión aunque algunos vocales no participaron en la votación (así lo ha publicado algún medio), de manera que cumpliera el plazo mínimo para llevarlos a la Comisión de Gobierno, y que a su vez permitiera incluirlos en el orden del día del Pleno propio a celebrar la víspera del Pleno de las Cortes. Un mínimo retraso en las fechas hubiera desbaratado el objetivo.

Se da por hecho que cinco de los vocales de la Institución no participarán en la votación, tanto como que el resto -catorce, al haber dos vacantes por fallecimiento- aprobarán las propuestas de la comisión en su literalidad o con ligeros matices. Los primeros esgrimirán razones reglamentarias de forma, y otras de fondo por las que consideran que el objetivo es una clara interferencia en la labor legislativa del parlamento valenciano, y absolutamente alejada de sus funciones consultivas. Los segundos no sólo se consideran legitimados para hacerlo sino que incluyen críticas a los modos legislativos de los partidos mayoritarios, ignorando una práctica que el Botànic utilizó en numerosas ocasiones sin levantar voces de alarma ni suscitar solicitud de informes de unos u otros al órgano consultivo.

El Pleno de esta mañana, no por suficientemente anunciado dejará de producir titulares llamativos. Afortunadamente no será la muerte, como en la novela de Nobel colombiano, sino una trifulca más en una institución que, más modesta, pertenece por la composición de vocales, de su órgano de gobierno, y por la ideología de quien ocupa la presidencia, a esa red de resistencia a la derecha -mande o no en un territorio- que el Gobierno de la Nación ha ido construyendo