Protejamos L’Albufera, de verdad 

Pese a la valía de este espacio y a contar con el reconocimiento de tantas figuras de protección, se sigue permitiendo cazar en L’Albufera.

Quienes vivimos en Valencia tenemos la inmensa suerte de contar en nuestro propio municipio con un espacio natural de gran relevancia, por su singularidad como recurso paisajístico y ambiental. Este extraordinario lugar es el Parque Natural de L’Albufera que, además de contar con la protección correspondiente a un Parque Natural, está declarado Humedal de Importancia Internacional, otorgado por su valor como hábitat para las aves acuáticas y es un espacio integrante de la Red Natura 2000 por ser considerado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).

Sin embargo, pese a la valía de este espacio y a contar con el reconocimiento de tantas figuras de protección, se sigue permitiendo cazar en L’Albufera.

La última Memoria de gestión del Parque Natural de L'Albufera (año 2022) indica que “Según datos de la temporada cinegética 2021-22 proporcionados por el Servicio de Caza y Pesca de la Generalitat Valenciana, y las capturas declaradas por los cotos de caza del parque natural al final de la temporada ascenderían a 35.898 ejemplares, 35.725 aves y 173 mamíferos.”

Cabe remarcar que los datos son los que aportan los propios cazadores, y que la Consellería los considera, per se, correctos. Cada cual que interprete aquello que considere oportuno. Evidentemente, estos datos son muy asépticos, y en ellos no se menciona la ejecución de especies vulnerables o aquellas cuya caza no está permitida. Sin embargo sí hay constancia que al centro de recuperación de especies de “La Granja”, en El Saler, llegan especies protegidas muertas y heridas por disparos. A estos ejemplares hay que sumar los cadáveres que nadie localiza, bien porque mueren en lugares inaccesibles, bien porque se hacen desaparecer.

Si es grave que se cace en una zona de tal relevancia ambiental, como lo es L'Albufera, ¿qué pensarías si además te cuento que a finales del mes de enero, se permite la caza ininterrumpida durante 5 días y 5 noches, en una bacanal de sangre? Hablo de las “cábilas”.

Si ornitólogos expertos no son capaces de identificar algunas aves durante el amanecer o en los momentos próximos al crepúsculo, ¿van los escopeteros por la noche a distinguir unas especies de otras, especialmente aquellas que, perteneciendo al mismo género, unas cuentan con protección y otras son “cazables”? ¿Acaso cuentan todos ellos con un superpoder de extraordinaria agudeza visual?

Además, me surgen otras cuestiones. ¿Existen controles para quienes tienen la posibilidad de empuñar un arma en el contexto de un ambiente lúdico-festivo ininterrumpido de casi una semana? ¿Quienes se ocupan (y se atreven) de hacer un seguimiento efectivo, in situ y especialmente durante la noche, de esta barbarie que cuenta con el apoyo de nuestras instituciones?

Las memorias de gestión de del Parque Natural, reiteran el impacto que en los animales tiene la caza, reduciendo significativamente las poblaciones de algunas especies de aves. Más relevante es el efecto negativo de esta atroz matanza, que provoca que algunas especies lleguen incluso a desaparecer del Parque Natural y otras prácticamente desaparezcan de los cotos donde tienen lugar las cábilas.

La caza, en sí misma, es una actividad violenta, que se lleva por delante la vida de decenas de miles de animales cada año, sólo en el Parque Natural de L'Albufera. Algunos mueren por ejecución inmediata. Otros resultan heridos y agonizan durante días.

Muchas de estas aves están simplemente de paso, haciendo una pausa en sus largos y duros viajes migratorios de miles de kilómetros. La mala suerte hace que elijan un lugar de descanso maravilloso, pero gestionado por gobernantes insensibles, que permiten que su viajes y sus vidas queden truncadas a golpe de escopeta, por el placer de matar.

Por este motivo, y dado que el ayuntamiento de Valencia ha anunciado que solicitará que se otorgue el reconocimiento a L'Albufera como Reserva de la Biosfera, estaría bien que, Ayuntamiento y Generalitat, entendiesen realmente la importancia de este espacio único y no lo utilizasen simplemente para hacerse una foto.

Creer de verdad en la necesidad de proteger L'Albufera, implica la necesidad de llevar a cabo las acciones necesarias para su preservación, incluyendo la prohibición de la caza. De hecho, la Fiscalía Provincial de Valencia instó a la Generalitat a tomar medidas para evitar la caza en los Parques Naturales de Valencia por el perjuicio que esta actividad produce en los mismos. Los expertos reclaman lo mismo, especialmente en el caso de este Humedal.

La caza es una amenaza evidente para los animales que viven en L'Albufera o están de paso en el Parque Natural. La caza genera residuos que quedan esparcidos por el suelo, contaminándolo, entre los que se encuentran las vainas de los cartuchos y sus plásticos. La caza supone la privación del uso de este espacio a quienes queremos disfrutar de él, sin dañarlo.

Si quienes nos gobiernan consideran que L'Albufera merece un mayor reconocimiento y protección, que empiecen a trabajar por protegerla, de verdad. Que dejen de plegarse ante los escopeteros y no permitan este sanguinario y cruel modo de diversión, que todos los años aniquila a decenas de miles de animales. Al fin y al cabo, son estos animales quienes le otorgan su verdadero valor."