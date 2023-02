Agujereado, en una rotonda, sin ITV, así entregó la Guardia Civil el Audi a Rus

El exvicepresidente de la Diputación investigado por Imelsa asegura que va a "reclamar" por el lamentable estado del vehículo de alta gama y que tras el juicio "ajustará cuentas con muchos".

Lo que menos se esperaba el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, de la presunta trama corrupta de Imelsa en la que se ve envuelto es la sorprendente forma en la que la UCO le devolvería sus bienes incautados. Para su asombro, Rus ha recibido su vehículo de alta gama en medio de una rotonda a más de 300 kilómetros de distancia, con desperfectos del uso y miles de kilometraje de más. Se trata de una de las muchas "chapuzas" y perjuicios del juicio que denuncia y de las que, según avanza a ESdiario, espera "hacer cuentas".

En 2016 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no incautó ninguno de sus "cinco o seis" automóviles que afirma poseer, pues Rus es conocido por alardear con los coches, especialmente como bien es conocido con su Ferrari en el que le dio un paseo a Mariano Rajoy cuando era alcalde de Xàtiva. En su lugar, le incautaron un Mercedes propiedad de su mujer y un Land Rover de su hija. Este último había permanecido en una carpa en el circuito de Cheste y lo recibió al año siguiente, pero para recuperar el Mercedes que su cónyuge había adquirido hacía tan solo un año, cuenta que tuvo que "pelear y llamar durante siete años".

El juez estimó adecuado que la policía utilizara el vehículo incautado con el fin de contribuir a la función pública de los agentes en su labor investigadora de la delincuencia económica organizada dado que Rus está siendo investigado por malversación, cuyas consecuencias implican pérdidas económicas al Estado y al erario público. Su defensa pidió que se devolviera en las mismas condiciones, pero no fue así.

"Yo pensaba que lo usaron aquí en Valencia y resulta que lo usaron en Madrid", cuenta el exvicepresidente, quien reprocha que "le han hecho 70.000 kilómetros de más". Por este motivo le indicaron que debía recoger el automóvil en la capital. "Me dijeron que tenía que ir a Madrid a por el coche con una grúa a recoger el coche. Fui y me dijeron que es que no tenía la ITV", exclama Rus perplejo. "¿Entonces cómo lo usaban? ¿Ellos pueden usarlo sin pasar la ITV y yo no?, se pregunta. Pero no todo quedaba ahí, pues no tener los papeles en regla no era lo más preocupante, sino el estado en el que le devolvieron el vehículo.

"Era en Ifema en Fitur. Me dejaron allí unos amigos. Llamo por teléfono y me dijeron: estoy en esta rotonda. Pensé que entonces quedábamos ahí para llevarme a una carpa, pero no. Estaba allí en medio de una rotonda", relata Rus. "Le firmé los papeles y me lo llevé para casa", añade aclarando que pidió cita para poder circular.

Fue ya en su domicilio cuando descubrió que "bajo había un agujero". Al parecer, según explica Rus, "en lugar de abrir el tapón por arriba para cambiar el aceite le hicieron un agujero por abajo porque pensarían que sería más fácil".

Ahora, Rus estudia tomar acciones legales. "Todo lo que tengo que hacer de reparaciones, veremos si es legal que las paguen", expresa afirmando que tiene "derecho a reclamar". "Claro que voy a reclamar", insiste. Además, lamenta que puedan haber más averías dado que ahora el coche tiene 93 kilómetros y se debe cambiar el aceite cada 70.000. "Tengo un trompazo, una rallita y encima al pasar de segunda a tercera rasca. Puede haberse roto el cambio de marchas". Por eso asegura que "va a reclamar", pero no solo esto, sino "muchas chapuzas del juicio", celebrándose estas semanas, que le están perjudicando, dice. "Cuando pase todo esto ya ajustaremos cuentas con varios", ha aseverado el exvicepresidente popular.