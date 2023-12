Choque de posiciones entre Mazón y Barrera con la condonación de la deuda

El vicepresidente de Vox rechaza "el caramelo para que callemos" y advierte a Mazón que "no tragaremos con esto".

Las negociaciones entre el Gobierno de Sánchez y las autonomías para perdonar la deuda avanzan mientras los socios del gobierno valenciano se enquistan en sus posiciones contrapuestas. PP y Vox han vuelto a sacar a la luz sus discrepancias; mientras Carlos Mazón exige la condonación de la deuda el vicepresidente Vicente Barrera advierte: "No vamos a tragar con eso".

El Ejecutivo Valenciano, Carlos Mazón, como máxima autoridad de la Comunidad Valenciana traslada la exigencia 'oficial' de la Generalitat. Se suma a las exigencias de las autonomías infrafinanciadas para exigir la condonación de la deuda vuelven a exigir la reorma del sistema de financiación: "No vamos a perdonar ni un solo de los céntimos que le corresponden a la Comunitat Valenciana" por parte del Estado". "Vamos a hablar con el Gobierno, vamos a trabajar con él, vamos a exponer nuestras razones, que pasan básicamente por ser la comunidad peor financiada de España durante demasiado tiempo".

En cambio, el vicepresidente de Vox, Vicente Barrera, se pronuncio de forma contraria poco después. Si bien Vox también defiende la reforma del sistema de financiación, a su juicio, la condonación de la deuda a las autonomías "es un caramelito para que nos callemos frente a la amnistía". Además de rechazar entrar al mercadeo de la deuda, vienen advirtiendo en reiteradas ocasiones de que a condonación de la deuda de otros territorios como Cataluña la pagará el resto, incluido los valencianos.

Las discrepancias entre los socios del gobierno valenciano al respecto-que se trasladaron en Las Cortes Valencias cuando Vox presentó una enmienda contraria a la propuesta parlamentaria al PP- podría tensionar la relación si finalmente no alcanzan un acuerdo que se presenta complejo ante el contundente rechazo de Vox, que además advierte a Mazón de que "no vamos a callar y no vamos a tragar con esto".