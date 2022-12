España sobre la presunta corrupción del PSPV: "Es del pasado y del PP"

El conseller de Hacienda culpa a Alberto Núñez Feijóo de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana por "falta de empatía y bloqueo institucional".

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha augurado problemas con la reforma del modelo de financiación económica. Para España, "a corto plazo tiene mala pinta" y responsabiliza, no al Gobierno de Sánchez por no responder a las alegaciones presentadas por la Comunidad Valenciana y por no ofrecer una partida compensatoria, sino al líder de la oposición. El conseller acusa a Alberto Núñez Feijóo del "bloqueo institucional". " Si el líder del principal partido de la oposición dice que no pactará nada con el gobierno español, es evidente que bloquea y cierra la puerta a cualquier reforma que requiera un consenso amplio, como la de la financiación", ha lamentado en una entrevista en À Punt.

Preguntado por las revelaciones sobre el caso Azud que apuntan a una presunta financiación ilegal del PSPV en 2008 y mordidas a cambio de adjudicaciones hasta 2019, España ha defendido que "es un caso del pasado" y que las personas señaladas como el extesorero Pepe Cataluña, el abogado José Luis Vera o el exportavoz y ahora letrado de la causa Manolo Mata, ya no ostentan ningún cargo dentro del partido.

Además de tratar de restar gravedad tratando la cuestión en pasado, el conseller juega al "y tú más" con el PP. "Es un caso que viene del PP", ha señalado haciendo referencia al las presuntas adjudicaciones que salpican a ambas formaciones bajo el gobierno municipal de Rita Barberá.