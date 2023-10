Los nuevos socios de Vox, desterrados del Ayuntamiento: "No cabe nadie más"

Los concejales de Vox en Valencia son marginados del 'Cap i Casal' y tendrán sus despachos en un edificio al otro lado del río Turia.

El PP de María José Catalá ha permitido a Vox gestionar unas modestas competencias del Gobierno de Valencia, pero no a todos sus nuevos socios les ha dejado entrar a la casa consistorial. La restructuración de la corporación municipal no ha llevado aparejada una redistribución del espacio físico. Según la alcaldesa, "en esta casa no cabe ya nadie más" y envía a los concejales de Vox a la periferia de la ciudad.

El nuevo teniente alcalde segundo de Vox, Juanma Badenas, gestionará las competencias de: Empleo y Formación; Parques y Jardines. El concejal y número dos de Vox, José Gosalbez, se ocupará de la gestión de la Albufera; Mayores; Sanidad y Consumo. Por su parte, Cecilia Herrero asume Agricultura; Tradiciones (sin Fallas); Emprendimiento. La tercera concejal de Vox, Mónica Gil, gestiona Familia Juventud e Infancia; Playas.

Además, Catalá ha ubicado a sus socios de Vox lejos de ella. "Badenas tendrá despacho -en el Ayuntamiento ya que forma parte de la Alcaldía-, y el resto de delegaciones tendrán los despachos donde está el servicio de sus funciones", ha indicado. "Infancia, Mayores y Familia está en Tabacalera", ha ejemplificado. La nueva concejal Cecilia Herrero también tendrá despacho en Tabacalera para trabajar en materia de Agricultura. "Sí que es verdad que Tradiciones está en el Ayuntamiento", ha reconocido.

De este modo, no solo destierra a Badenas y a los tres concejales fuera del consistorio, sino que les obliga, al menos en la teoría, a desplazarse dependiendo de qué función desempeñen en cada momento a un edificio u otro. Por ejemplo, el 'popular' Juan Carlos Caballero que antes gestionaba Sanidad y Consumo tenía despacho en el Ayuntamiento de Valencia. Ahora, la concejal de Vox que sumirá ese departamento tendrá su despacho en la calle Amadeo de Savoia. El área de Parques y Jardines que gestiona Badenas, el de la Albufera de Gosálbez o las Playas de Gil también se encuentra en el antiguo edificio de Tabacalera entre las cervecerías detrás del campo de fútbol.