La portavoz de Cs da el cambiazo al candidato a À Punt y coloca a su confidente

Revuelo en Ciudadanos después de que Mamen Peris haya recurrido a un expulsado como jefe de gabinete y lo proponga para un cargo público en À Punt.

Este lunes en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual comparecen los candidatos propuestos para renovar el Consejo Rector de À Punt con la sorpresa de que Ciudadanos cambia a su representante en el último momento. Desde su llegada a la portavocía de Les Corts, Mamen Peris ha acometido varios cambios a toda prisa para revestir el partido. El último de estos ha sido recurrir para este puesto al que fuera expulsado de Ciudadanos y su actual jefe de gabinete, Luis Gil-Orozco. Una decisión que ha causado cierto revuelo entre bambalinas al considerar que le ha colocado a dedo por motivos personales.

Orozco fue un perfil crítico dentro de la formación en su momento de expansión, pues fue uno de los militantes que denunciaron irregularidades internas tales como la falta de transparencia, el amiguismo o las presuntas votaciones y listas falsas, lo cual acarreó su expulsión. De desterrado ha pasado a formar parte de nuevo del equipo naranja como jefe de gabinete de Peris, quien tratará de elevarle a consejero del máximo órgano de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMV).

Al proponer a su mano derecha, Peris ha desechado la candidatura prevista. La exportavoz de Cs en Les Corts, Ruth Merino, antes de presentar su dimisión por su descontento con el invariable resultado de la refundación, el pasado mes de octubre escogió a Toni Subiela, concejal de Burjassot y exdiputado. La dirección nacional dio su visto bueno a esta candidatura.

Sin embargo, Peris descarta a Subiela con la excusa de que este no cumple con los requisitos que establece la ley. Concretamente la portavoz de Cs recurre al subterfugio de los méritos en la comunicación para defender su modificación. Dichos conocimientos profesionales no son una condición obligatoria para ser consejero por lo que realmente la candidatura de Subiela sí se ajusta a las exigencias y la justificación de Peris no ha terminado de convencer a todos dentro del grupo parlamentario.