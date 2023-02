Los cazadores tachan de "ideológica anti caza" la ley animalista valenciana

La Federación de Caza denuncia que "se aleja del bienestar animal y se usa para prohibir la caza" esta ley que los animalistas ven como "un avance positivo".

En la Comunidad Valenciana hay más de un millón de perros. Cada vez forman más parte de la familia como un miembro más del hogar y por eso desde el gobierno se ha propuesto reformar la actual ley de Bienestar Animal de 1994. El tripartido aprobarán este jueves la nueva ley en Les Corts Valencianes, que casi acaba con la caza con perros y podría abolir otras modalidades como el tiro al pichón.

En principio, la ley planteaba aplicar el régimen sancionador por maltrato animal a los perros de funciones específicas como los de caza, guías, policías o pastores. Desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana cuenta que "llevamos trabajando de septiembre para defendernos. La ley prohibía prácticamente la caza con perros", explica la presidenta de la Federación, Lorena Martínez.

Para Martínez se trata de una ley donde "se prioriza ideologías anti caza impositivas". Por esto expresa que, aunque finalmente no les será aplicable el maltrato animal en el ejercicio de sus funciones, "no nos genera seguridad" ya que todavía queda "detallar mucho articulado que va a suponer un cambio en nuestra actividad". Por ejemplo, una enmienda que pretende acabar con el tiro al pichón y otras aves. Tampoco se podrán usar collares de pinchos, ni se permitirá la cría fuera de los centros acreditados. "Hemos pedido que se analice con tiempo. Que no se apruebe ahora porque tiene mucha inconstitucionalidad y contradicción con la nacional estatal, pero nos han respondido que sí o sí se va a tener que aprobar ahora", lamenta Martínez, quien augura que "van a tener que modificar muchas definiciones y conceptos de la norma cuando se apruebe la nacional". "Los cazadores no estamos en contra de la norma", ha aclarado. Desde la Federación muestran su rechazo a esta ley porque sostienen que "se aleja del bienestar animal" y se usa "para prohibir la caza. Esta busca eso". "Queda mucho para entender la función especifica del perro", añade.

En definitiva, la ley autonómica impone una serie de trabas a estos perros desde el punto de vista de los cazadores, pero que los animalistas celebran. Para Aïda Gascón, directora de Anima Naturalis en España, este proyecto sitúa a la Comunidad Valenciana en una de las más avanzadas en cuanto a las infracciones más graves". Gascón explica que "es muy positivo" que se haya incluido a estos canes en a ley autonómica, a diferencia de la presentada en el Gobierno, ya que "no se les podrá tener atados permanentemente, no todos podrán criar perros, solo los criaderos registrados, etc.".

A diferencia de los partidos de la oposición y la Federación de Caza, Gascón defiende que no existirán contradicciones entre ambas regulaciones. "La ley estatal es de base no marco, y si la ley valenciana no llega a los mínimos la tendrá que actualizar, pero visto lo visto la valenciana será más avanzada". En cualquier caso, desde anima Naturalis "nunca estamos satisfechos" del todo porque consideran que toda protección a los animales siempre es insuficiente.