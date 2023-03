La pataleta de Ciudadanos por los tránsfugas: "Son vagos y te venderán"

La portavoz naranja no da la cara tras su fracaso con los órganos estatutarios y envía a su escudero a criticar a los tránsfugas y a Mazón por pactar con ellos.

Las fugas de Ciudadanos en las Diputaciones de Valencia y también en Alicante, donde se quedan sin representación, han llevado al grupo a lanzar continuos ataques al Partido Popular, así como a los militantes que han perdido la confianza en la formación naranja.

Después de fracasar en el intento de pactar con el Botànic la reforma de los órganos estatutarios para hacerse un hueco, la portavoz de Cs en Les Corts, Mamen Peris, no ha dado la cara ante los medios de comunicación en la rueda de prensa de la junta de portavoces. En su lugar, ha viajado a Bruselas a un acto de psrtido y ha enviado a su escudero el diputado Francisco Llopis, quien ha llamado "vago" al tránsfuga de la institución provincial, Juan Córdoba. Para Llopis, aquellos que han abandonado las filas de Cs "no tienen ganas de trabajar" y asegura que "no asisten a las comisiones ni presentan iniciativas".

Tras descargar con los desertores, Llopis ha advertido al presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, que elija mejor a sus aliados. “Le decimos al señor Mazón que estos tránsfugas también le venderían a él”, ha subrayado. El diputado de Ciudadanos, que ha pasado del centro derecha a ofrecerse al PSPV y al Botànic como estrategia de supervivencia, acusa al líder popular de "querer gobernar como sea y con quien sea".

Asimismo, Llopis ha celebrado que finalmente los tránsfugas de la corporación provincial de Alicante, Julia Parra y Javier Gutiérrez, hayan cedido sus competencias. En esta línea, ha pedido que se le aplique lo mismo a Córdoba en la Diputación de Valencia.