Redadas indiscriminadas a ciclistas en sendas valencianas

Continúan las multas de 601 por circular en bici en sendas protegidas tras ocho años con la nueva normativa paralizada.

En el municipio de Náquera, una reciente redada ha causado gran sorpresa y malestar entre los ciclistas. Agentes medioambientales, "escondidos" en mitad de una senda, sorprendieron a varios ciclistas en las últimas semanas, imponiéndoles multas por circular en zonas consideradas parques naturales. Las multas impuestas no son menores, ya que ascienden a 601 euros, generando indignación entre los miembros de la comunidad ciclista.

Este operativo no fue un caso aislado; una situación similar se vivió recientemente en el Coll de la Seerra Calderona, en el término municipal de Gilet, donde se han registrado tres denuncias más a ciclistas.

Los afectados critican el modus operandi de los agente medioambientales. Les solicitan los datos personales, dando la impresión de que solo se trataba de una advertencia. "Nos anotaron los datos en una servilleta", cuentan sorprendidos los ciclistas sancionados.

La Asociación de Ciclismo de Montaña de la Comunidad Valenciana (Acimcova) presentará un recurso contra estas sanciones, calificando los procedimientos como propios de una "república bananera", en palabras de su portavoz, Julio Carrión. Carrión asevera que debería haberse entregado una copia de la propuesta de la infracción, tal como se hace con las multas de tráfico.

Paralelamente a estos casos de las redadas indiscriminadas, la asociación presentará otro recurso referente a una sanción de otros 601 euros impuesta a un ciclista cerca de una planta energética, una zona que no está clasificada como parque natural, sino como zona de influencia, por lo que alegan que no se le debería aplicar el plan de uso público vigente.

El asunto ha sido elevado a las Cortes Valencianas, donde Vox ha presentado una pregunta a la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, del Partido Popular (PP) al respecto. Vox ha cuestionado la regulación que continúa "persiguiendo" a los ciclistas y que ha estado paralizada desde su aprobación por unanimidad en 2016 bajo el mandato anterior del Botànic (PSPV y Compromís).

Por su parte, la consellera Pradas ha manifestado su apoyo al colectivo ciclista y se comprometió a abordar el problema. Reconoció la necesidad de avanzar hacia una regulación que no criminalice el uso de la bicicleta y haga un "uso responsable" de la misma.

Sin embargo, Acimcova considera que la intervención de la consellera "se queda a medias" y le pide un compromiso firme con garantias del cu plimiento de la iniciativa aprobada en Les Corts hace ocho años. La asociación critica que la consellera no aborda directamente la legalización del uso de las bicicletas en estos espacios. "Hacer sendas específicas -como ha propuesto la Conselleria- es un uso segregado que crea guetos. No es la solución", ha valorado Carrión. Aacimcova aboga por un uso compartido de las sendas, similar al modelo de convivencia entre peatones y ciclistas en otros espacios. Piden a la conselleria que no se demore la puesta en marcha de la nueva regulación para evitar más casos de multas "injustas" y lamentan que la consellera no haya dado plazos específicos ni detalles sobre cómo implementará sus propuestas.