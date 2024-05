¿Volverá Oltra a la política valenciana? Baldoví le abre la puerta

La exvicepresidenta de la Generalitat reaparecía, el pasado sábado, en la asamblea de Iniciativa siendo esta su primera aparición pública desde que los tribunales archivaran su causa.

La reaparición, este finde de semana, de Mónica Oltra en un acto político por primera vez desde el juez archivará la causa contra ella, y 15 funcionarios más de la Conselleria de Igualdad y Servicios Sociales, por, presuntamente, tapar los abusos de su exmarido a una menor tutelada. La exvicepresidenta de la Generalitat, estuvo presente en la asamblea de Iniciativa-Compromís y fue recibida con un caluroso aplauso, lo que demuestra que Oltra sigue siendo un gran activo político para los nacionalistas valencianos, y Joan Baldoví, actual líder de Compromís, lo sabe.



El dirigente de Compromís ha reconocido que a él le "gustaría" que la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "volviera" a la primera línea en la coalición porque considera que "sigue siendo un activo de Compromís", pero ha puntualizado que es ella quien debe tomar la decisión que considere. "Siempre he dicho lo mismo y he mantenido lo mismo: Mónica Oltra en este proyecto será lo que ella y los militantes de Compromís quieran que sea", ha insistido Baldoví.



El síndic considera que la acogida que le dieron en la asamblea fue una demostración "del cariño y reconocimiento a todo lo que ha sufrido una persona durante todos estos años, pero también un reconocimiento de que se han querido cargar un proyecto político que se llama Compromís y que no lo han conseguido".



Baldoví cree que "Mónica Oltra es un activo político de esta coalición" y "los activos políticos cuestan mucho de construir", pero ha insistido en que "es ella la que debe marcar los tiempos y las decisiones las debe tomar ella".



El portavoz en Les Corts de Compromís ha añadido además que en muchos eventos las personas le dan recuerdos para que se los traslade a Oltra. "Ese cariño y ese reconocimiento lo tiene todavía de muchísima gente en este país, por lo tanto, para mí sería un activo político de esta coalición. Sigue siéndolo", ha indicado.