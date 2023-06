El odio entre Podemos y Compromís, el escollo para el pacto con Sumar

Podemos plantea a Yolanda Díaz el pacto con Sumar en toda España salvo en la Comunitat Valenciana, donde irían por separado, por el veto de Compromís a la presencia de podemitas en listas

Los valencianos convertidos en el principal escollo para que Sumar y Podemos lleguen a un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones generales del 23 de julio. En un giro de los acontecimientos en este culebrón que está protagonizando la izquierda, la última filtración señala que Podemos ha propuesto al Sumar de Yolanda Díaz un acuerdo en toda España salvo en la Comunitat Valenciana, donde irían por separado ¿El motivo? El odio que según ellos les profesa Compromís.

Esta opción la han puesto los podemitas encima de la mesa por que Compromís hasta el momento "vetaba" según ellos su presencia en las listas valencianas y, como solución, proponen concurrir en solitario en territorio valenciano para desbloquear las conversaciones a 24 horas de que se cierre el plazo de registrar coaliciones. Desde Compromís además habían pedido ir en los puestos de salida y encabezar las listas tras el batacazo de Podemos, que ha desaparecido de la Comunitat Valenciana.

Por parte de Sumar, parece que no han aceptado la propuesta, por lo que sigue todo bloqueado. "No lo contemplamos", señalan desde el entorno de Yolanda Díaz. Compromís por cierto aún no ha anunciado que se integra en Sumar como sí han hecho otras formaciones como CHA, Més, Equo o Más Madrid, pero se da por hecho ante la buena relación entre Yolanda Díaz y la cúpula de Compromís.