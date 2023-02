Mas reaviva el pulso de la prostitución y critica la "ley seca" de Bravo

La vicepresidenta defiende el legado de Oltra y rechaza la propuesta abolicionista del PSPV porque "solo servirá para esconder el problema".

La vicepresidenta Aitana Mas reaviva el pulso entre los socios el gobierno en materia de prostitución. Tacha de "ley seca" e inefectiva la iniciativa del PSPV para llevar a cabo acciones abolicionistas.

Que no existe consenso entre Compromís y PSPV ya se venía viendo desde los enfrentamientos públicos entre su antecesora Mónica Oltra y la consellera de Justicia, Gabriela bravo. Ahora los socialistas vuelven a intentar colar sus medidas por vía de urgencia y mediante lectura única, sin permitir presentar enmiendas. Algo que no ven con buenos ojos sus socios de Compromís, quienes abogan por ampliar el procedimiento a la participación ciudadana.

Además de en la forma, discrepan en el contenido. La vicepresidenta defiende el legado de Oltra y aboga por políticas "que van a la raíz del problema" y enfocados en la atención y reinserción de las víctimas frente a las medidas punitivas que promueve la consellera Bravo. Mas recuerda que "el texto de la PNL se basa en el anteproyecto que ya tuvo alegaciones de Consellerias y asociaciones" y ha criticado que "una ley seca para la prostitución solo servirá para esconder un problema complejo que debe tratarse mas allá de una estrategia punitiva".

"Lo primero no es legislar sobre hechos concretos alejados de la realidad, sino que la norma no perjudique a la parte vulnerable", ha reivindicado la también consellera de Igualdad, quien además ha reprochado la actitud independiente del PSPV sin contar con ellos. "No lo hemos debatido ni tan solo dentro del Consell ni entre los departamentos. No es una cuestión que este dentro del acuerdo del Botànic".