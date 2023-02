El PPCV pregunta por Bejís… y el Consell responde con Ucrania y El Resplandor

El PP centra su estrategia en exigir responsabilidades por las “mentiras” del ‘tren del pánico’ pero el presidente y Gabriela Bravo contestan con evasivas entre la guerra y Jack Nicholson

El PP ha centrado la sesión de control en el incidente del llamado ‘tren del pánico’ que quedó atrapado en las llamas del incendio de Bejís en verano y que causó varios heridos, algunos de gravedad. Sin embargo, el resumen del debate podría ser un caso de libro del dicho “¿de dónde vienes? Manzanas traigo”, pues a las preguntas de la portavoz popular, María José Catalá, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig respondía con cosas totalmente distintas como la guerra de Ucrania.

María José Catalá ha desvelado que “el informe de la Guardia Civil dice textualmente que hubo tiempo material suficiente para tomar alguna medida respecto de la seguridad sobre el tráfico ferroviario”, por lo que le ha pedido a Puig que explique “por qué no se paró el tren, ni se avisó a Adif y han ocultado todos estos fallos a los valencianos”.

Para la síndica del PPCV “el responsable último de la gestión de un incendio es Puig, de hecho estuvo junto con la delegada del gobierno en el Cecopi esa mañana allí reunidos solo para hacerse la foto, dejando que el tren saliera tres horas más tarde”.

“Además, anunciaron en 2017 un convenio con Adif por el que el 112 debería alertarles de cualquier incendio. Pero ese acuerdo no se firmó finalmente. La realidad es que no tenían los protocolos necesarios, ni los técnicos de protección trabajando porque no les pagaban las guardias y se fueron a las tres a casa”, ha recordado Catalá.

María José Catalá, ha reprochado que Ximo Puig no le ha aportado "datos" para "matar los relatos". "Muchas veces los datos corroboran el relato, y corroboran que usted está absolutamente amortizado", ha manifestado, recordando que en otras ocasiones el presidente se dedica a mostrar gráficos en cartones pluma.

Puig con Ucrania y Bravo con El Resplandor

Ximo Puig, por su parte, ha centrado su primera intervención en la guerra de Ucrania cuando se cumple un año de la invasión de Rusia y en destacar que la Comunitat Valenciana es la que más refugiados ha acogido, un asunto que no tiene nada que ver con el tren de Bejís -y que según Catalá debe las ayudas a los ucranianos desde noviembre-

Luego, Ximo Puig sí has reprochad al PP que "sólo les importa utilizar las desgracias y que la banalidad se ha apoderado absolutamente de su dirección". A la vez, ha rescatado asuntos como el accidente del Metro o los incendios en Castilla y León, para acabar con el ya clásico miedo a la extrema derecha.

El tema del tren del pánico de Bejís ha continuado con el cara a cara entre la diputada del PP Verónica Marcos y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, responsable de las emergencias y a quien los populares responsabilizan y piden su dimisión. Pero una vez más, no ha habido respuestas a las preguntas que ha hecho Verónica Marcos. Gabriela Bravo, en un ejercicio de paroxismo, ha citado a Jack Nicholson en la película de El Resplandor para contestar que "no por mucho madrugar amanece más temprano". Ahí queda.