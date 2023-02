Las emotivas palabras de Quique Sánchez Flores ante la situación del Valencia

El que fuera jugador y exentrenador del club ‘blanc i negre’ mostró en rueda de prensa, tras ganar con el Getafe, equipo al que actualmente entrena, a los ‘ché’, su valencianismo.

El Valencia C.F. está tocado, muy tocado, pero todavía no está hundido. Sin embargo, la derrota cosechada ayer en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido decisivo en la lucha por la salvación, pues el conjunto ‘ché’ se enfrentaba al Getafe de Quique Sánchez Flores, equipo que se encontraba por debajo del Valencia en la clasificación y gracias a la victoria ha conseguido salir de los puestos de descenso a costa de los valencianistas hundidos, tras la derrota de ayer, en penúltima posición de la tabla.

Tras el partido, Quique Sánchez Flores ha sido preguntado, en rueda de prensa, por la situación que atraviesa el equipo de la Capital del Turia. “Ojalá no pase nada y el Valencia esté donde merece estar por historia. Me siento un valencianista, me siento casi un valenciano, me han dado valores, me han dado cultura, me han dado muchas cosas para ser mejor persona, padre, hijo y profesional y estoy cien por cien agradecido a esta gente, a los valencianos y a los valencianistas”, ha manifestado el actual entrenador del Getafe en rueda de prensa. Hay que recordar que Quique jugó la friolera de 10 temporadas en el Valencia (1984-1994), siendo parte de la plantilla que descendió a segunda en 1986.

“Como jugador también pasé por la situación de perder una categoría histórica para el Valencia y, a pesar de proponernos volver rápidamente a primera división, fue un auténtico trauma. Tienen que cambiar las cosas, no soy quién para decir cómo, pero tienen que cambiar. Ojalá los valencianistas se pongan del lado de los jugadores, pues son muy jóvenes y van a tener una responsabilidad enorme. Pienso primero en el Getafe, pero a continuación en el Valencia”, concluía uno de los exjugadores más importantes de la historia del club ‘ché’.

Como entrenador, Quique ocupó el banquillo de Mestalla un par de temporadas (2005-2006/2006-2007), dirigiendo un total de 116 partidos al frente del Valencia y devolviendo al equipo a puestos Champions.