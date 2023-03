Arquillos pide a su partido que "no estorbe el cambio que necesita la Comunitat"

El máximo cargo institucional de Cs en Les Corts constata que "ya no es el mismo" partido y que muchos diputados "no contemplamos ofrecernos" al PSPV como pretende la nueva síndica.

Luis Arquillos, diputado de Ciudadanos y miembro de la Mesa de Les Corts Valencianes afirma en una entrevista en ESdiario que el partido "se ha devorado a sí mismo" y reconoce que va a ser difícil conseguir representación en las instituciones por lo que espera de su partido que allane el camino a la derecha para facilitar un cambio de gobierno.

La nueva dirección de Ciudadanos tras la llegada de la nueva síndica, Mamen Peris, se ofrece más al PSOE.

Sí. No es una opción que no contemplamos muchos diputados ya que cuando nos votaron nos pusieron en el lugar de la oposición fiscalizando la acción de gobierno e incluyendo propuestas para modificar las leyes con la ideología de Ciudadanos que no era la del tripartito del Botànic. Ciudadanos va a ser el mamporrero de la renovación de los órganos estatutarios. No es algo que a mí personalmente me gusta.

Se han producido muchas fugas por este motivo. ¿A usted le han ofrecido algún cargo en otro partido?

La historia de Cs es un partido nuevo, llegó con ideología de centro con necesidades de la ciudadanía, tuvo un buen resultado gracias a la defensa de las libertades y en el caso de la Comunidad Valenciana lo mismo gracias en parte a Toni Cantó. Después lo que ha ocurrido es que se ha ido descomponiendo debido a malas decisiones de la dirección del partido y se ha ido consumiendo. Se toman decisiones que no son aceptadas por algunos diputados, en este caso yo. Si llama a la puerta de Cs se encuentra que no hay nadie detrás. Cs ha sido muy bueno en esta legislatura, pero ahora debería haber dado un paso al lado y optar por otro tipo de estrategia.

Ciudadanos va a ser el mamporrero de la renovación de los órganos estatutarios

Respecto a si he tenido acercamientos, le garantizo que yo no me he ofrecido a ningún partido político. Que en alguna reunión informal con otros grupos políticos sí han dejado caer que, si pasan al gobierno, les gustaría contar conmigo por la experiencia que tengo. De manera informal, pero le aseguro que de forma formal no la he recibido pero porque yo no me he ofrecido.

¿Cree que Ciudadanos logrará representación en las instituciones?

El partido se ha devorado así mismo ya no tiene el fondo. La gente se harta, se cansa. Las ideas no se acaban, siguen permaneciendo. lo que ocurre que han sido cedidas a otras fueras políticas. Se siguen defendiendo desde otro partidos, las ideas y la defensa de las libertades, del bienestar general, de la sanidad y educación publica no va a desaparecer.

Podría buscar otras alternativas en vez de presentarse a elecciones con unas posibilidades más bien nulas.

Las encuestas son encuestas, no hacemos mucho caso pero si manifiestan la tendencia. Hemos peleado bajar al tripartito del 5 al 3% en la autonomía cuando en municipios sigue siendo un 5. En el Ayuntamiento de Valencia creo que no. Lo mejor que podía haber hecho Ciudadanos es buscar otras alternativas en vez de presentarse a elecciones con unas posibilidades más bien nulas. Va a estar difícil sacar representación. Las otras vías no se han hecho y en cualquier caso debe no estorbar ese cambio político de gobierno que se hace necesario en la comunidad y en España. Eso significa ni mas ni menos que confluir con otros partidos que defienden lo mismo o no presentarse. Si puede ayudar mucho mejor, pero sobre todo no estorbar ese cambio que se necesita en la Comunitat Valenciana.

No salen las cuentas para bajar el listón electoral. ¿Será posible aprobarla contrarreloj esta legislatura?

Creo que Ximo Puig no se va a arriesgar. Sabe que un fracaso en la modificación de la ley electoral es un fracaso de cara a elecciones. Aunque se arriesgue no van a salir los números. No van a salir. No se va a rebajar el listón. Se necesita mayoría cualificada y no tienen los números. Considero que no va a salir. Otra cosa seria contar con los votos de los no adscritos. Se ha hecho un sondeo y está claro que no van a votar y dentro de Ciudadanos ya aseguro yo que no saldrían los votos.