À Punt celebra els 5 anys en antena amb una gala especial

Aquest dissabte 10 de juny, a partir de les 22 hores, estem de celebració amb una divertida festa des del Teatre Serrano de Gandia plena de cares conegudes.

Aquest dissabte À Punt està d'aniversari i la televisió pública vol celebrar els seus 5 anys amb les espectadores i els espectadors. Per això, a partir de les 22 hores, la cadena emetrà un especial Comediants i Tàp Zàping per a mirar arrere i avant amb humor.

Per a Alfred Costa, director general d'À Punt "aquesta programació especial posa de relleu la faena feta aquests cinc anys en què hem passat del negre a recuperar l'estima de la ciutadania que ens valora per la nostra credibilitat i la nostra proximitat". "En aquesta celebració coral", ha afegit, "agraïm l'esforç dels professionals que aporten cada dia el seu talent a la nostra oferta, amb la qualitat i l'humor com a senyals d'identitat."

Maria Juan presentarà i conduirà el programa especial de Comediants, gravat en el Teatre Serrano de Gandia amb tota una platea de públic de luxe, plena de gent relacionada amb la televisió valenciana. Presentadores, periodistes, col·laboradors, reporteres, actrius i actors, directores i artistes habituals en la nostra pantalla, a més de gent del món de la música, la literatura, la gastronomia, la interpretació i altres sectors amb una estreta participació en el dia a dia de la cadena.

El fil conductor de la gala serà la comèdia. Una festa de monòlegs on participaran rostres reconeguts de l'ens: còmiques i còmics, i presentadores i presentadors alhora; com la mateixa Maria Juan, Óscar Tramoyeres, Pere Aznar i altres. Però, a més, la gala plantejarà un joc a altres companys i companyes... per a pujar a l'escenari i estrenar-se fent humor com uns comediants més! Descobrirem el potencial que tenen (o no) com a monologuistes, Màxim Huerta, Clara Castelló, Joan Carles Fortea, Carolina Ferre i molts altres.

Tots pujaran a l'escenari a 'debutar' en el món de la comèdia amb uns monòlegs personalitzats, irreverents i divertits que ells mateixos aniran descobrint sobre la marxa, llegint-los en directe allí per primera volta alhora que els interpreten i reaccionen; com el públic de la sala als acudits, les autoparòdies i els comentaris sobre el seu treball en la casa i el tipus de programes que realitzen.

Els guionistes de Comediants treballaran per a posar a la boca dels protagonistes comentaris que, més enllà de la comèdia, el joc i el repte que suposa interpretar-los, il·lustren alguns dels continguts i punts forts de la nostra televisió.

El programa l'aniran completant els còmics 'de la casa', com en la resta de programes de Comediants, fent monòlegs a l'ús on parlaran d'allò més destacat de la nostra tele, vertebrant la resta de la graella: Pere Aznar ens parlarà de fer humor en la televisió pública, Óscar Tramoyeres de les retransmissions de festes, campanades, esdeveniments... Carol Tomás dels esports en À Punt i, per últim, Maria Juan tancarà la nit amb la check-list del que hem aconseguit en aquests 5 anys i els deures per als pròxims 5.

La festa i els somriures continuaran a partir de les 23 hores amb el programa Tàp zàping, que ha preparat un programa especial per a aquest esdeveniment. L'espai d'humor capitanejat per Àlex Blanquer i Lluís Cascant farà un repàs pels moments més divertits de la programació de la història de la cadena, amb l'ajuda dels col·laboradors habituals: Korah, Óscar Tramoyeres, Saray Cerro, Pepa Cases i Esther Collado.

A banda d'aquesta selecció de moments, el programa comptarà amb moltes més sorpreses, com ara paròdies de formats de la cadena, doblatges de Korah, o versions humorístiques de cançons que faran balanç d'aquesta mitja dècada de televisió pública valenciana.

A més, les reporteres Sénia Mulayali i Maria Zamora eixiran al carrer per a recollir les impressions de valencians i valencianes sobre els primers cinc anys de la cadena, i Nerea Sanfe acollirà en la grada del plató cares molt conegudes de la graella que no han volgut perdre's la festa de Tàp zàping per l'aniversari d'À Punt.