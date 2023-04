Giner (Cs) se lanza de perdidos al río rechazando la oferta del PP

El candidato de Cs a la Alcaldía de Valencia no acepta la propuesta de formar parte del proyecto del PP.

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valencia y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento, Fernando Giner, ha rechazado recientemente una propuesta del PP de la ciudad para incorporarse al proyecto 'popular' ya que defiende que "siempre se ha mantenido fiel a CS, el partido con el que llegó a la política" y "a sus siglas".

En su lugar, Giner presentó el apoyo a su candidatura de fuerzas valencianistas que componen UNIÓ-N (UCIN, Renovació Política, Partido Autónomos y Auna Comunitat Valenciana), así como Consciència Valenciana, Defenem València, ACyV, Comval y Mi Tierra Comunitat Valenciana. Unos apoyos que sólo le aportarían cerca de 100 votos y no le libran del riesgo de no alcanzar el 5% necesario para obtener representación en el consistorio, como auguran las encuestas.

Giner se habría reunido con dirigentes del PP que le ofrecieron integrarse en la lista de María José Catalá -sin especificar ningún puesto concreto- para sumarse al proyecto del PP y evitar una posible reedición del Gobierno de Compromís y PSPV.

Giner no llegó aceptar el ofrecimiento y no quiso entrar en esa cuestión, según apunta Europa Press, que han apuntado que esta no ha sido la única oferta que ha recibido desde otras formaciones políticas el candidato de CS, que se ha negado por fidelidad a su formación, con la que llegó a la política.

El ofrecimiento del PP a Giner ha trascendido pocas horas después de que Rocío Gil, edil de CS en el Ayuntamiento de Valencia y portavoz de la formación en la Diputación de Valencia, anunciara que ha solicitado la baja de ese partido y su decisión de dejar su acta en ambas instituciones.

Gil ha registrado este jueves su renuncia en la corporación provincial, según han confirmado a Europa Press fuentes de CS y de la Diputación. El diputado de esta formación Jesús Gimeno será a partir de ahora el portavoz de este grupo en la institución.

La Diputación de Valencia dará cuenta de la renuncia de Rocío Gil en el pleno ordinario de abril, previsto para el próximo día 25, han señalado las mismas fuentes. En esa sesión tomará posesión para ocupar la vacante de Gil la concejala de CS en Rocafort Rosario Marco.

Sobre la sustitución en el consistorio, en el siguiente puesto de la lista de CS a los comicios de 2019 figuraba María José Miquel, aunque desde este partido no han confirmado que sea ella la que acceda al Ayuntamiento en la siguiente sesión plenaria.