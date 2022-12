La líder de Cs en Valencia llama “usurpadora" a Arrimadas

La diputada de Cs en el Congreso ha emitido esta mañana un duro comunicado contra la directiva de Cs admitiendo que se siente engañada y que el proceso de “reformulación” es 'maquillaje'.

María Muñoz, quién hasta ahora era diputada por Valencia de Ciudadanos en el Congreso y coordinadora autonómica, ha presentado esta mañana su renuncia a formar parte de la próxima lista de Inés Arrimadas, que se presentará en la próxima Asamblea General de enero. Muñoz, en su comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, se muestra profundamente decepcionada con la forma de proceder a la hora de elaborar la lista. La diputada considera que “El Equipo de Refundación”, que tenía la intención de presentar una candidatura de “unidad”, “no es fiel al trabajo que nosotros como afiliados hemos realizado. Es un instrumento personal para poder mantener a unos pocos”.

Carta a la militancia, a los compañeros y a los cargos de Ciudadanos sobre el proceso de primarias para la Asamblea General de Refundación. pic.twitter.com/qge63LMK2I — María Muñoz (@mariadelamiel) December 23, 2022

En su comunicado, la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Comunitat apunta directamente hacia una persona, Inés Arrimadas: “He podido comprobar que esa lista, auspiciada y controlada por Inés Arrimadas y su equipo, no es fiel a nuestro trabajo. Una refundación que venía a cuestionar todo, menos nuestros valores y principios, ha acabado cuestionando únicamente nuestros valores y principios para ser un instrumento personalista”. Además, añadía “no puedo formar parte de este “trampantojo”. Sé cuándo un proyecto por el que estoy trabajado está siendo utilizado por otras personas con un fin diferente declarado”.

Muñoz, en su comunicado, ha llegado a afirmar que lo que se está haciendo desde la ejecutiva de Ciudadanos no es más que un “engaño” que no tiene ninguna voluntad de “unir el partido”. Además, ha sentenciado que su único fin es “implantar cambios cosméticos” para que todo siga igual. Además, al final de este texto, la diputada nacional anuncia que no va a formar parte de ninguna lista y carga duramente contra Arrimadas: “Creo verdaderamente que es posible volver a conectar con nuestros votantes introduciendo cambios profundos en el partido. Sin embargo, con la candidatura actual impulsada, usurpada y tutelada por Inés Arrimadas será imposible al no representar a los afiliados”.