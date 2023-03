El feminismo marcha dividido en Valencia el 8M y Ximo Puig ‘huye’ a Alcoy

Coordinadora Feminista y la Assemblea Feminista reúnen a 15.000 personas con el presidente de la Generalitat fuera en plena polémica del sólo sí es sí, el Tito Berni o la ley trans

El feminismo ha marchado dividido en Valencia, como en otras ciudades, este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Dos manifestaciones han recorrido las calles de Valencia, convocadas de manera separada por la Coordinadora Feminista y la Assemblea Feminista, y han reunido 15.000 personas según Delegación del Gobierno, aunque la organización eleva esta cifra a 60.000.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no ha encabezado ninguna de las dos marchas y ha preferido ir a Alcoy donde se ha hecho la foto con una pancarta. El gesto de Puig se produce un año en el que precisamente el PSOE ha generado gran malestar en el feminismo de izquierdas por polémicas como las consecuencias de la ley sólo sí es sí, la ley trans o recientemente el Tito Berni y el caso Mediador.

No se esperaba un 8 de Marzo fácil para el PSOE, con posibles gritos o pancartas en contra como ha sucedido en otras marchas como la de Madrid, así que Puig ha ido a un sitio más tranquilo, Alcoy.

Durante este recorrido de la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista por el centro han sonado cánticos como 'Machismo también es terrorismo', 'Con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca', 'No estamos todas: faltan las asesinadas' o 'Quien ama no mata ni humilla ni maltrata', junto a algunos gritos de dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La portavoz de la Coordinadora, Cándida Barroso ha subrayado que el "enemigo" es el patriarcado y no está entre las feministas y ha recordado que "los hombres también tienen que salir a la calle". Ha advertido que la violencia sexual es "una realidad aplastante para las mujeres y las niñas", ante lo que ha reclamado más medidas estatales y autonómicas. "Hay una gran presión en este país para que se instalen granjas de mujeres", ha alertado en alusión a los vientres de alquiler.