La apuesta de Puig a ir por Valencia confirma el ajustado panorama electoral

El presidente decide ir por Valencia para impulsar al PSOE en esta provincia ante el temor de las encuestas y no incluye fichajes de relumbrón en las listas electorales

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, liderará la lista autonómica del PSPV-PSOE por la provincia de Valencia y no por Castellón, según se ha confirmado en el comité nacional del PSPV para la aprobación de las listas de las tres provincias a las Cortes Valencianas.

Ximo Puig rompe con ello su tradición de ir por Castellón como había hecho en anteriores citas electorales -el presidente es de Morella- y deja evidente que el panorama electoral está muy ajustado, tal y como indican las encuestas, con temor a poder perder la izquierda la mayoría. Desde el PSPV creen que la presencia de Puig en la lista por Valencia servirá para arrastrar votos en esta provincia.

Rafa Simó, actual presidente la Autoridad Portuaria de Castellón, liderará lista del partido por Castellón y con ello Puig le señala como futuro conseller si hay un tercer Botànic, mientras que la actual consellera de Innovación, Josefina Bueno será la número uno por Alicante.

Ximo Puig ha situado en las listas a los consellers, como Rebeca Torró que irá de número dos por Valencia, y después estarán el resto de consellers Arcadi España, Gabriela Bravo y Miguel Mínguez. También ha decidido integrar a los ex líderes provinciales como Mercedes Caballero -afín a José Luis Ábalos-, Ernest Blanch por Castellón y José Chulvi por Alicante, en un gesto de unidad, y al presidente de la Diputación de Valencia que anunció que no repetiría en esta institución, Toni Gaspar.

El presidente de la Generalitat no ha hecho fichajes de relumbrón. Sólo ha integrado a la ex dirigente de UPyD y abogada, Alicia Andújar, la dirigente de UGT Yaissel Sánchez -que irá por Alicante- y Cristina Martínez, expresidenta del Consell de la Joventut, pero como señalamos no son ‘fichajes bomba’. Por cierto, no hay nadie procedente de Ciudadanos en un momento en el que el partido naranja muchos dirigentes están fichando por otras formaciones.