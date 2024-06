"¡A la mierda!": Acalorado debate de la Ley de la Concordia

La confrontación entre PP-Vox y PSPV-Compromís que viene dándose por la polémica ley ha llegado al anticlímax en el debate de las enmiendas en Les Corts.

La ley más polémica del Gobierno de Carlos Mazón, la denominada Ley de la Concordia, ha sido objeto de un acalorado e intenso debate en Las Cortes Valencianas con los diputados incluso enviándose "a la mierda".

La nueva norma, que sustituirá a la anterior Ley de Memoria Democrática del Botànic, extiende el periodo hasta incluir también a las víctimas de la Segunda república por parte del Frente Popular y también a las del terrorismo de ETA. La confrontación entre PP-Vox y PSPV-Compromís que vienen protagonizando durante los últimos meses ha llegado al anticlímax con el debate de las enmiendas. Los partidos de la izquierda consideran que la norma "dignifica el franquismo" y "equipara a víctimas y verdugos", mientras los partidos que forman parte gobierno defiende que trata "todas las víctimas son víctimas y deben tratarse por igual" incluidas las de ETA que hasta ahora no se reconocían en la Ley.

"Soy la voz del pueblo, de los exiliados, de las mujeres rapadas, internadas en psiquiátricos, de los que yacen en cunetas, de los secuestrados, de la voz del pueblo defendiendo la verdad y la reparación", ha dicho la diputada socialista Mercedes Caballero denunciando el supuesto fin de las exhumaciones y durante su intervención ha llegado a confesar que "les enviaría a la mierda". "Menos mal que tenemos al Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido".

"Si Franco no hubiera existido ustedes lo habrían inventado", ha replicado la diputada del PP Marisa Gallo reprochándoles que saquen a "Franco" cada vez que "les acorrala la corrupción o no les acompañan los resultados electorales". "A los que no tienen los mismos gustos que ustedes los mandan a la fachosfera, a los no piensan como ustedes nos levantan un muro. ¿Eso no es ser fascistas?", ha preguntado. "Los fascistas del futuro se llamarán antifascistas", ha augurado criticando que se estanquen en el pasado.

Desde Compromís, que también rechazan la que denominan "ley de la vergüenza", la diputada Isaura Navarro ha metido en un cóctel los derechos LGTBI, la sanidad, la educación, el feminismo, la cultura, etc. y ha acabado gritando en un estado de nerviosismo que PP y Vox "tienen los mismos valores que el franquismo".