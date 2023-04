Ribó se hace la foto en Semana Santa a 50 días de elecciones y tras el Ramadán

El alcalde, tras no asistir otros años a los actos de la Semana Santa Marinera, y tras las críticas por su celebración con musulmanes, se fotografía en el Cabanyal a las puertas de votar

Lo que no consigue unas elecciones muy ajustadas no lo consigue nadie. A tan sólo 50 días de que los valencianos vayan a votar, y con encuestas que indican un posible cambio en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó ‘el laico’ no tuvo más remedio que acercarse a la Semana Santa Marinera y hacerse varias fotos hasta con el Cristo de Medinaceli.

La presencia del alcalde de Valencia en la Semana Santa Marinera se produce tras años en los que Ribó -y todos los concejales de Compromís salvo el titular de Cultura Festiva- ha hecho una ausencia absoluta de estos actos, quitando los años 2016 y 2017 en los que Ribó apareció sólo desde el balcón de un particular y no desde el palco de autoridades.

Sin embargo, estamos en plena campaña electoral, con los candidatos de los otros partidos que se han recorrido las cofradías y procesiones esta Semana Santa, y Joan Ribó no ha tenido más remedio que salir de su ‘urna de laicidad’ y acercarse al distrito marítimo. Los votos pueden más.

La asistencia de Ribó a hacer una foto a la Semana Santa se produce tras la oleada de críticas que recibió el alcalde por la organización y asistencia en la plaza del Ayuntamiento de una gran cena de fin de Ramadán con musulmanes.

El alcalde, que no va a procesiones o a actos de la Mare de Déu, sí presumió de este evento musulmán, por lo que llovieron palos a izquierda y derecha de que, si defiende el laicismo, lo haga para todas las religiones, o que no desprecie los actos cristianos. Las urnas mandan, y Ribó ahora hasta posa con el Cristo de Medinaceli si es necesario. Y tanto se nota que estamos a 50 días que hasta el Ayuntamiento ha programado el disparo de cuatro castillos simultáneos el Sábado Santo para celebrar la Resurrección de Cristo.