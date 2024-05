Calentón entre los ex del Botànic con insulto incluido

Compromís y PSPV se enzarzan tras su ruptura forzada por las urnas.

Ya lo dijeron desde el PSPV cuando se hundió el anterior Gobierno del Botànic para justificar el reparto de la Mesa de Les Corts: una cosa era ser socios y otra ser ex socios. Tras la ruptura forzada por las urnas, los dos partidos de la izquierda valenciana conviven sin mirarse demasiado poniendo el foco, como es lógico, en hacer oposición al Gobierno de PP-Vox. Al menos así venía siendo durante su primer año hasta que 'los ex' se han enzarzado en un enfrentamiento que ha culminado en el insulto y el ataque personal.

El diputado de Compromís en el Congreso, Rubén Ibáñez, ha lanzado un dardo a la diana que más duele de los socialistas valencianos, a la del expresidente Ximo Puig. El nacionalista ha puesto en cuestión su nuevo cargo como embajador de la OCD en París como ya lo hicieron los diplomáticos cuando fue nombrado, dado que no cuenta con trayectoria en la organización ni experiencia profesional como diplomático. Ibáñez ha preguntado en el debate parlamentario al Gobierno central si le parece "ético y estético que el embajador de la OCD, Ximo Puig, mantenga la agenda partidista y de proyección personal" en la Comunidad Valenciana.

Molestos por la pregunta incómoda de sus ex socios del Botànic, los socialistas valencianos han saltado a la defensa del que fuera su líder con duras críticas e incluso insultando al diputado de Compromís. "Es un nuevo Mulet de marca blanca", ha espetado el portavoz del PSPV José Muñoz en alusión al senador de Compromís conocido por sus radicales intervenciones. Ha llamado al diputado Rubén Ibáñez "poco honorable", "capcioso" y "desconocido". Le acusa de "intentar sacar cabeza a costa de Puig, frente a Rubén que es desconocido y quiere hacerse famoso como Mulet a costa del prestigio de otras personas honorables". Y ha continuado criticando su trabajando invitándole a "en lugar de hacer preguntas que no valen para nada, a no preguntar por Puig sino a hacer política útil que interesa a la ciudadanía valenciana".