Más lío en Ciudadanos: "No me lo esperaba de Mamen Peris, es muy feo"

El candidato de Cs para À Punt critica que la portavoz le haya apartado "en secreto" y "sin tiempo para responder" para colocar a una persona "de su total confianza".

Ambiente "enrarecido" entre los diputados de la formación naranja que incluso han solicitado una reunión urgente como consecuencia de las maniobras de la nueva portavoz Mamen Peris para colocar a su confidente expulsado en el Consejo Rector de À Punt.

El candidato oficial previsto y aprobado por la dirección nacional, Toni Subiela, ha criticado que "está muy feo" que Peris le haya apartado del medio en el último momento y "en secreto" con el silencio confidente de algunos de sus compañeros de partido. Según explica en declaraciones a ESdiario, Subiela recibió el viernes por la mañana el comunicado de que sería remplazado por el que fuera expulsado de Ciudadanos y su actual jefe de gabinete, Luis Gil-Orozco. Lamenta que Mamen Peris "ni me coge el teléfono" y que incluso cuando días previos le preguntó a su compañero el diputado Fernando Llopis, este ocultó la información. "Llopis no me dijo nada y le pregunte. Cuando lo ves de un amigo duele más aún", ha expresado.

Los motivos del cambiazo "son claros", según Subiela. "Mamen ha querido poner a alguien de su confianza total porque mi candidatura ya estaba aprobada desde noviembre y ella alegó que no se había hablado en el grupo parlamentario, pero la de este señor (Gil-Orozco) tampoco. Ni se ha votado". Subiela reconoce que él "no tenia suficiente experiencia" en materia de comunicación, uno de los motivos que Peris ha alegado para desechar su candidatura, pero critica que Gil-Orozo "no tiene ni idea del sector audiovisual valenciano". Es por esto por lo que, a su juicio, "se desmontan sus argumentos".

Tras la maniobra de Peris, Subiela explica que "el ambiente ene l partido está enrarecido" y ha avanzado que varios diputados "han pedido una reunión urgente". Sin embargo, no tiene muchas expectativas, pues la reunión "no llega a tiempo" ya que Peris ha dado el cambiazo a tan solo tres días antes de su presentación oficial en la comisión de Les Corts. "La intención de Peris era no dejar responder". "No lo he entendido ni lo esperaba. Es muy feo", confiesa Subiela.