Almirante, Maestro y Antiga, favoritas para el indulto en la Exposición de 2023

Llegan los primeros ninots a la Exposición del Ninot y ya aparecen los claros favoritos para alzarse con el voto popular. En infantil destaca Plaza de la Reina, Almirante y Conde Salvatierra

En una fría pero soleada mañana la Ciudad de las Artes y las Ciencias despertaba con la llegada de los primeros camiones cargados con los ninots que formarán parte de la Exposición del Ninot de estas Fallas de 2023.

Desde que se celebra en este enclave privilegiado, la moda de fotografiar a los máximos representantes de las comisiones con sus artistas falleros ha ido en aumento, hasta tal punto que hemos visto a niños que han pedido permiso en el colegio para asistir a la entrega del ninot de su fallita infantil.

Los ninots favoritos para el indulto

Y entre los primeros ninots que se han entregado, se han colado ya varios favoritos. Almirante Cadarso, esta vez sin el fallecido Manolo Algarra pero con una obra de temática fallera realizada por Toni Pérez Mena, pintada por Alexis Alemany y boceto de Miguel Santaeulalia que representa un taller de orfebrería intentará alzarse con el indulto que a la comisión le ha dado tantas alegrías.

L'Antiga de Campanar, la ganadora del ninot indultat del año pasado, también apuesta por la temática fallera con una fallera y su hija mirando por la ventana la nit del foc, obra del taller de Carlos Carsí.

Y se cuela por su diseño rompedor y su significado el ninot de Maestro Gozalbo, obra de Iván Tortajada, que hace una representación fallera de la famosa escultura del éxtasis de Santa Teresa como homenaje a su artista, Manolo Algarra, que asciende al cielo desde las Fallas.

En infantiles también mucha temática fallera, con la Plaza de la Reina, obra de los artistas Ceballos y Sanabria, dedicando el ninot al centenario de la coronación de la Mare de Déu dels Desamparats -éxito seguro en la votación-. Almirante Cadarso con Enric Ginestar presenta un almuerzo pascuero en l’Albufera con falleritas, y Conde Salvatierra una escena fallera en el Mercado de Colón. Convento Jerusalén opta por una temática infantil: los tres tristes tigres, con mucho detalle.

La Exposición, un evento revalorizado

Os decía que el futuro de las Fallas está asegurado como vimos el sábado en la exaltación infantil. Con eventos como estos, no solo se asegura ese futuro si no que se les recuerda a los niños que nos llamamos “falla” porque plantamos una falla, no porque hagamos meriendas o celebremos Halloween. Y eso es lo que ven los niños al llegar a las puertas laterales del Museo Príncipe Felipe, ninots de falla. Un avance de lo que será su falla y a su artista fallero.

La fiesta de las fallas evoluciona de manera interna y externa. De forma interna, la colocación de un photo call para fotografiar las entregas de los ninots e inmortalizar ese momento único en un reinado único, se ha convertido en una estrella donde los artistas van posando junto a sus obras y a los presidentes y falleras mayores.

Son tres días de entrega escalonada donde se van recibiendo los 760 ninots para ir colocándolos la sección que les corresponden. Lugar dentro de la sección que eligen los propios interesados al entregarlos por orden de llegada.

El viernes se celebrará la inauguración con gran pompa y boato sobre todo en este año electoral donde la asistencia de invitados estará trufada de políticos de todos los colores que no perderán la oportunidad de lucir palmito junto a las falleras mayores de Valencia y sus Cortes de Honor que serán las verdaderas protagonistas en esa tarde mágica que nos indica que las Fallas están cerca.

A partir de ahí, el público asistente podrá votar por un ninot infantil y otro mayor para decidir entre todos los que serán indultados del fuego purificador en la cremà del 19 de marzo.

En valenciano hay un dicho que habla de que “de la festa, la vespra”, es decir, tan importante es la fiesta como la víspera con los preparativos y el trabajo de ilusión desarrollado por todos. Y eso estamos viviendo los falleros, la víspera que dio su pistoletazo de salida el pasado fin de semana con las exaltaciones y que nos lleva a los prolegómenos de la Exposición del Ninot.

Si te apetece ir a vivir en directo esta entrega durante estos días, puedes hacerlo disfrutando de ese momento mágico de la llegada de los camiones con los artistas y sus equipos dispuestos a ofrecer lo mejor de sus trabajos. Las Fallas de 2023 ya está ahí.

Ninot infantil de Plaza de la Reina

Ninot infantil de Convento Jerusalén

Ninot infantil de Almirante Cadarso:

Ninot infantil de Conde Salvatierra: