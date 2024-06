Mazón propone una financiación incentivada y al PSPV le preocupa su "ignorancia"

El president cree que un modelo eficaz sería dejar que las comunidades tengan más libertad para gestionar los impuestos directos para "ensanchar la caja común" de la que se nutre el sistema.

Las negociaciones por la Generalitat de Cataluña han puesto encima de la mesa la problemática del actual sistema de financiación autonómica, a pesar de que aquí, en la Comunitat, se lleva años reivindicando un nuevo modelo más "justo" y "equitativo", pues el territorio valenciano, a pesar de su importancia estratégica, es la comunidad peor financiada de toda España. Sin embargo, todas estas protestas y reivindicaciones llevadas a cabo por los diferentes gobiernos valencianos han sido ignoradas, año tras año. No así las peticiones catalanas, que a las primeras de cambio van a obtener una "financiación singular" por la importancia estratégica de las formaciones independentistas para preservar el Gobierno de España y que el PSC logre la ansiedad Generalitat.



Preguntado por la reforma del sistema de financiación, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha propuesto un modelo basado en una financiación autonómica "incentivada" en la que las comunidades tengan más margen de gestión de los impuestos indirectos para, a partir de ahí, "ensanchar la caja común" de la que se nutre el sistema, siempre de manera acordada entre todos los territorios y cumpliendo con un mínimo de recaudación.



Por contra, ha lamentado que la financiación sea como una "manta" en la que "si tapas a Cataluña destapas los pies a las demás comunidades". "No se trata de repartir lo poco que tenemos entre unos mejor y otros peor, tenemos que abrir una reflexión para, entre todos, hacer la manta más grande para todos, hacer más grande el pastel", ha ilustrado, y ha lamentado que la Comunitat sea una comunidad "aportadora neta" cuando es la peor financiada.



Desde el PSPV han vuelto a contestar al president y sus "ocurrencias", según han calificado ellos, sobre el modelo de financiación. Si ayer la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, instaba al jefe del Consell a que "dejar de pedir dinero", hoy, el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado la "ignorancia" de Mazón sobre la financiación: "Nos preocupa porque veníamos de un 'president' —en referencia a Ximo Puig— que sí que tenía una propuesta para reformar el modelo de financiación y detrás de lo propuesto por el actual no hay nada y las costuras se le ven en temas trascendentales".

Propuesta ilegal

Muñoz considera que se trata de "una propuesta ilegal, porque ya no es que haya unas limitaciones al IVA en la legislación nacional, es que es una cuestión armonizada en términos europeos, hay una armonización europea y, por tanto, la aplicación de su propuesta es irreal". El PSPV ha recalcado, en esta línea, que es "ilegal e inviable" además de "terraplanismo fiscal" porque "no solo las CCAA no pueden tocar el IVA (ni al alza ni a la baja), sino que a nivel de Estado existen limitaciones a la hora de modificarlo o estableces exenciones, ya que la normativa estatal que regula este tributo está armonizada en el marco de la Unión Europea".

"El PSPV ha renunciado a defender los principios básicos del socialismo"

Durante su intervención en un foro informativo organizado por 'El Mundo' en Valencia, el president de la Generalitat ha criticado la postura que ha tomado el PSPV, en contra, por ejemplo, de otras federaciones socialistas, como la aragonesa, asturiana, extremeña o castellanomanchega, en contra de lo que Sánchez pretende conceder a Cataluña que, a su parecer, atenta contra los principios del socialismo: "el PSOE español, el de Moncloa, el catalán y el valenciano han renunciado defender la progresividad y la solidaridad" y a "los principios básicos del socialismo. Me imagino a un militante socialista de Gandia votando a favor de que quien más tiene menos ponga".