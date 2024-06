El PSPV se estrella con los trapos sucios de Carlos Mazón

Exponen sobre la tribuna los resultados de una investigación que destapa las "mentiras" del presidente valenciano: ¡Su biografía de Twitter!

¡Sorpresa! Por primera vez el PSPV no ha resucitado a Franco en la sesión de control al presidente Carlos Mazón. Los socialistas dan un giro 'radical e inesperado' a su estrategia y ya no traen cómics infantiles al pleno de Les Corts. En su lugar, exponen sobre la tribuna los resultados de una investigación 'técnica y rigurosa' que destapa las "mentiras" del presidente valenciano: "Mazón se presenta como runner y abogado" en su biografía del Twitter, ahora X.

Como si hubiera hallado un entramado corrupto familiar o hubiera descubierto el cobro de comisiones ilegales por material sanitario, el portavoz José Muñoz anuncia que "elevará un requerimiento" al Consejo del Colegio de Abogacía. Y es que Mazón no está colegiado, dado que no ejerce como abogado actualmente sino como presidente del Ejecutivo valenciano. Por ello, el síndic PSPV ha dramatizado que "presentarse" en la citada red social como "abogado" y no como "licenciado en Derecho" es una "mentira" y "un fraude" del que todos "estamos cansados ya en esta tierra".

Este ha sido el arma principal con el que el portavoz de la oposición en Les Corts ataca en su labor de fiscalización al 'president' y que pone en evidencia cómo la búsqueda de trapos sucios de Mazón fracasa al no encontrar nada más que criticar que su biografía de Twitter.

Las risas se han desatado en la bancada del PP cuando Mazón en su turno de réplica se ha jactado de lo "bien que lo debo estar haciendo para que usted lleve a estas cuestiones". Para rematar, frente al discurso vacío de la oposición socialista, el jefe del Consell ha anunciado nuevas medidas como la ampliación a las ayudas a los afectados por el incendio de Campanar.