Vox entra en el Gobierno de Valencia con 10 delegaciones

PP y Vox alcanzan a un acuerdo "satisfactorio" en el que Badenas se proclama teniente alcalde segundo y los tres concejales de Vox gestionan competencias como Familia, Empleo o Sanidad

Vox logra entrar en el Gobierno del Ayuntamiento de Valencia cinco meses después de que el PP viniera gobernando en solitario la ciudad, tras el resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo. Vox se alza con la teniente alcaldía segunda y tres concejalías que gestionarán 10 delegaciones. El PP mantiene 11 áreas municipales que "no sufren excesivos cambios".

Las dificultades que el PP ha venido encontrando para la gobernabilidad con solo 13 concejales y con un Vox a la ofensiva como principal grupo de oposición ha obligado a la alcaldesa, María José Catalá, a alcanzar un acuerdo con Vox. Un acuerdo "satisfactorio", según Catalá, fraguado este martes que ha requerido la mediación de "gente que nos quiere", ha confesado el portavoz de Vox Juanma Badenas, en alusión a la participación de la mano derecha de Abascal, Montse Lluís, en la negociación, como adelantó ESdiario.

Badenas, nombrado teniente alcalde segundo, ha calificado el pacto PP-Vox de "un buen acuerdo" por el que "todos debemos estar contentos". "Hoy es un buen día", ha celebrado. Para equilibrar el poder del PP en la cúpula del Gobierno municipal, se han creado nada más y nada menos que cuatro puestos de teniente alcalde. El primero y principal lo mantiene la 'popular' María José Ferrer San Segundo.

Además, junto a Badenas, los tres concejales de Vox Cecilia Herrero, Mónica Gil y José Gosálbez pasan a formar parte del equipo de Gobierno gestionando 10 departamentos: Empleo, Emprendimiento y Formación, Parques y Jardines, Devesa-Albufera, Playas, Agricultura, Familia, Juventud, Infancia, Mayores, Sanidad y Consumo y Tradiciones, que incluye fiestas pero sin Fallas.

Catalá ha reconocido que era "consciente de" no contar con el peso suficiente con sus 13 concejales delos 33 existentes en la corporación local para sacar adelante iniciativas en los plenos y que tanto ella como Badenas "los dos teníamos claro" que el pacto era necesario. De hecho, Badenas ha apuntado que "no he dudado nunca" de que Vox entraría al Ayuntamiento.

Preguntados en la rueda de prensa por su sabida tensa relación personal, agudizada por las duras críticas del portavoz de Vox hacia la alcaldesa en las últimas semanas, ambos han querido trasladar tranquilidad asegurando que la relación es "buena y gran cordial". "Hemos tenido cuatro meses para mejorar la comunicación, equivocarnos y rectificar, lanzar mejores mensajes", ha declarado la alcaldesa. Catalá había mostrado durante ese periodo resistencia a pactar con Vox como sí lo ha hecho su presidente Carlos Mazón. Prefería hablar de "socios preferentes" y "acuerdos puntuales". Ahora defiende que esos pactos concretos eran "paralelos" a la "negociación al acuerdo de Gobierno".

Una negociación en la que Vox presionaba con dominar "áreas de primera" como Hacienda y Urbanismo, esta última de gran importancia por las competencias en la negociación del convenio del Nuevo Mestalla, que según Badenas no ha formado parte de la negociación con Catalá, sino que sin necesidad consensuar las posturas al respecto eran coincidentes. Finalmente, Vox se ha conformado con los "departamentos relacionados con la ciudadanía a pie de calle". Badenas ha celebrado que "vamos a tener un gran Gobierno de ciudad, fuerte, estable, donde el interés de los ciudadanos valencianos será nuestro principal objetivo". "Los 4 de Vox que ahora formamos parte de este gran equipo hemos asumido delegaciones de estar en contacto con los ciudadanos de valencia en un gobierno de la ciudad eficiente donde todos los intereses y circunstancias se resuelvan de la mejor maner posible", ha concluido.