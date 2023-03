Feijóo triunfa en las Fallas, incluida la de Juan Roig, al grito de “presidente”

El líder del PP promete volver al año siguiente en Valencia “como presidente” y confirma que Génova “tiene puestas todas las expectativas en gobernar la Comunidad Valenciana”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dado un baño de masas durante su visita a las Fallas de Valencia de 2023, a las que ha prometido volver el año siguiente “con la ilusión de ser presidente del Gobierno”. Las Fallas, cita ineludible para los políticos y famosos, y termómetro de lo que piensa la calle, ha sido una prueba superada con sobresaliente por el líder popular.

Alberto Núñez Feijóo fue recibido en todas las fallas que visitó al grito de “presidente” por los miembros de las diferentes comisiones falleras, incluida la Falla Convento Jerusalén, que cuenta entre sus falleros más ilustres con el presidente de Mercadona, Juan Roig, convertido en el flanco de las críticas de Podemos, y el empresario valenciano con mayor fortuna. Juan Roig estaba presente durante la visita de Feijóo y se fotografió con el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón.

Carlos Mazón junto a Juan Roig en Convento Jerusalén

Feijóo, acompañado de Carlos Mazón, y la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, cenó además con los falleros de la Falla Espartero y visitó la plantà de la Falla Maestro Gozalbo-Conde de Altea, donde no paro de recibir peticiones de fotos por decenas de falleros.

El líder del PP expresó sus buenas vibraciones en las Fallas, pues "todas las personas que me he encontrado por la calle, que no han sido pocas desde ayer y las que me he encontrado esta mañana, me dicen que quieren cambiar, que desean y aspiran a que haya un cambio en España"

Alberto Núñez Feijóo ha considerado que ese "cambio es posible", al tiempo que ha asegurado que “hay hartazgo". "En mi opinión y en la de la mayoría de los ciudadanos que me he encontrado, la respuesta es que sí. Hay una alternativa. Por lo tanto, vamos a ver lo que dicen los españoles primero en mayo, en Valencia con María José Catalá y con el candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, y después a finales de año".

El líder del PP ha reconfirmado que desde Génova tienen "todas las expectativas de gobernar la Comunitat Valenciana". "Nuestras encuestas nos dicen que sí, que probablemente haya un cambio", ha declarado, aunque ha matizado que "las mayorías no se confirman hasta el recuento electoral". "Por tanto, hasta el 28 de mayo a las 20.00 horas vamos a trabajar para que haya un cambio", ha subrayado.