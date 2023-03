Juan Roig reconoce que los precios han "subido una burrada" y explica por qué

El vicepresidente de Podemos vuelve a cargar contra el empresario y tilda de "obsceno" que "saque pecho" de los beneficios de Mercadona.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha admitido que los precios de los alimentos han sufrido una subida elevada, pero ante las recientes críticas de Unidas Podemos ha trasladado el motivo de este incremento explicando la situación de distintos productos.

Roig ha mostrado su "preocupación" por la inflación en la rueda de prensa anual que se ha visto marcada por su estrategia de defensa ante los ataques de la ministra Ione Belarra y el vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, quien por cierto ha tardado pocos minutos en saltar de nuevo al ataque criticando "su falta de sensibilidad" al "sacar pecho" de los beneficios de la compañía.

El responsable de la cadena de supermercados valencianos ha recordado que la subida de precios "depende de la oferta y la demanda". Eso sí, reconoce que "sí podemos hacer cosas que hemos hecho muchas cosas". La compañía se ha "dejado la piel" para repercutir menos costes a los consumidores y ser "dique de contención" entre la cadena de valor y el público. Según el empresario, si no se hubieran subido los precios, "el desastre de la cadena de producción hubiera sido impresionante". El empresario valenciano ha afirmado que "han peleado con los proveedores" para mantener los precios y destaca que han subido "los gastos como del transporte o alquileres".

"Tratas de no subir precios, pero si no lo subes te quedas sin producto". Roig pone como ejemplo el desabastecimiento que se produjo con el hielo el pasado verano. Como consecuencia de "la subida de la energía, los fabricantes de hielo no tenían para poder producir porque pensaron que a ese precio no se iba a vender".

Por otro lado, el empresario valenciano ha trasladado que los accionistas tratan de "devolver a la sociedad en parte lo que nos ha servido para alcanzar estos resultados tan buenos". "Los accionistas de Mercadona han invertido en Valencia Basket, en el estadio Roig Arena", así como las distinas acciones que ha llevado a cabo la Fundación Hortensia Herrero.

Reacciones de Podemos: "Obsceno"

El vicepresidente segundo y candidato de Podemos a la Presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, ha tachado de "sencillamente obsceno" que el presidente de Mercadona, Juan Roig, "saque pecho de sus beneficios", que aumentaron un 5% en 2022, mientras sigue creciendo la inflación en España.

"Las declaraciones de Juan Roig, que acumula una fortuna superior a 3.000 millones de euros, demuestran una falta de sensibilidad que verdaderamente asombra y la sociedad no entiende. No lo entienden los trabajadores, las pymes, los autónomos, los creadores de riqueza".

Illueca ha lamentado el aumento histórico del precio de los alimentos, ante la nueva subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) en febrero, y ha recordado que "está ocasionando un inmenso sufrimiento a las familias". "Que ese mismo día Mercadona saque pecho del aumento de sus beneficios es sencillamente obsceno -ha enfatizado-. Demuestra que cuando algunos hablábamos de capitalistas despiadados en realidad estábamos describiendo hechos".

Ante esta situación, el vicepresidente ha urgido al Gobierno y a la Generalitat a que "se pongan manos a la obra lo antes posible" para limitar el precio de los alimentos y "poner coto a los abusos que se están produciendo".