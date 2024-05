Fin de semana glorioso: Sánchez gana en Eurovisión y también las catalanas

La EUROVISIÓN de este año brindaba además a la Moncloa la insuperable chance de una vez por todas poner a la pérfida Israel en su sitio, dentro del desconcierto de las naciones.

Porque así es el mundo y la vida cada vez más compleja, achuchada y bizarra que nos ha tocado por suerte o por desgracia sobrevivir. Pues todos veníamos observando compungidos a nuestro Gran Timonel, inmerecido Herr Doctor, que tan sabiamente nos esquilma y pastorea, que tras su agotadora campaña internacional para dotar de un estado como Dios manda a los hiperinclusivos Hamasianos, solo Irlanda y la legendaria Malta más o menos, osaron apoyarle. Ingratos.

Pero ni caso. Impasible, ley de memoria democrática nihil obstat, el ademán, nuestro héroe local ya venía diciendo desde el minuto uno que a Él le iba, y mazo, el tema este de 'Zorra'; y cuan normal era que no le gustara a la antaño derechona, hogaño fachosfera, pues según nuestro resiliente y ocurrente conducator, éstos siempre hubieran preferido el "Cara al Sol" a tal genial desahogo raposo/feminista. Literal. Casi.

Y no sólo por su simpar cultura musical, de ahí seguramente lo de "suenmano", avizoraba pues el éxito allende nuestras fronteras de Nebulosa, que así se llama el genial grupo que interpretaba y defendía la gloriosa " Zorra" para tan eurovisiva y festiva efeméride. Como finalmente y sin duda acabó aconteciendo, pues bien mirado un puesto 22 es todo un éxito; todo un récord Guinnes casi en el caso de nuestra sufrida patria, si simplemente recordamos que hasta toda una autoridad en la materia como es Rodolfo Chikilicuatre, quedó en su día en la quinceava posición. O así. Oh tiempos, oh mores!

Más no quedó ahí la honda satisfacción para nuestro entrañable y empático presidente, ya que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid -y sin que pese a ello nada tenga que ver Óscar Puente- la EUROVISIÓN de este año brindaba además a la Moncloa la insuperable chance de una vez por todas poner a la pérfida Israel en su sitio, dentro del desconcierto de las naciones.

Y en esto también acertó plenamente la estrategia presidencial, pues no sólo fue marginada la vil cantante judeomasónica por los independientes locutores de nuestra tan sostenible TVE que primorosamente retransmitían la gala, si no que para mayor gloria internacional, el país de Netanyahu, sólo quedó en segundo lugar em el voto del público. Un pobre 2 pues. Y no todo un 22 como nosotros. Que todavía hay clases...

Pero cómo todo es susceptible de mejorar cuando llegaron las fatídicas 11 de la noche del domingo 12 de mayo, y se vio ya todo el pescado vendido en las elecciones catalanas, según cuentan las mejores crónicas, no cesaban de sonar los descorches de botellas de Dom Perignon en la residencia presidencial.

Illa había ganado las catalanas.!!!!

Pero Puigdemont será el President.

(*) Jaime Navarro es abogado.