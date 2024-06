Valenbisi va registrar més de 510.000 persones usuàries en 2023

L'any passat el sistema de bicis compartides de València va comptabilitzar un total de 4.357.218 moviments

Valenbisi és el sistema de bicicletes compartides de València. Es tracta d'una forma senzilla, sostenible i econòmica de moure's per la ciutat. Compta amb una àmplia xarxa d'estacions (276) i bicicletes (2.760) disponibles les 24 hores del dia. En este sentit, cal destacar que més de 510.000 usuaris i usuàries van fer ús d'este servici en 2023, la qual cosa suposa un augment d'un 15 % respecte a l'any anterior, amb un total de 4.357.218 moviments.

Hui dia, la capital del Túria compta amb una xarxa de 223,35 quilòmetres de carril bici i 37,57 quilòmetres de via ciclista, a més de 21.926 aparcaments per a bicicletes per tota la ciutat. El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, destaca que “gràcies a una escolta activa, les millores implementades i les diferents iniciatives, estem veient un augment en el nombre d'usuaris i una participació més activa de la comunitat”.

El 3 de juny es va celebrar el Dia de la Bicicleta i com a part del compromís de Valenbisi amb la sostenibilitat i la mobilitat verda, es va organitzar una campanya titulada "La meua ruta favorita amb bici per València". Esta iniciativa incloïa un concurs de dibuix dirigit a infàncies i persones adultes, convidant-les a compartir la seua visió de la ciutat com un espai verd i amigable per a les bicicletes.

L'objectiu principal de la campanya ha sigut implicar la ciutadania en la iniciativa de la capitalitat verda i celebrar “La setmana de la bicicleta”, animant-la a relacionar la bicicleta amb els objectius de sostenibilitat i mobilitat ecològica de la ciutat. Des del 21 fins al 27 de maig, es van rebre més de 80 dibuixos dividits en dos categories: general i júnior.

Premis

Les persones guanyadores veuran les seues obres impreses en les bicicletes de Valenbisi, la qual cosa els oferirà l'oportunitat de sentir-se part de la transformació verda de València.

En la categoria general, el primer premi ha sigut per a Soledad Bardaji (23 anys), que ha rebut un any d'este servici, dos entrades a l'Oceanogràfic, un kit de pintura, una bossa/motxilla, una gorra i una botella d'aigua. El segon, ha sigut per a Alba Sancho (21 anys), qui ha sigut premiada també amb un any de Valenbisi, un kit de pintura, una bossa/motxilla i una gorra. El tercer premi, que ha sigut per a Alex Ruiz (40 anys), incloïa un any de Valenbisi i una motxilla

Pel que respecta a la categoria júnior, el primer premi ha sigut per a Alba Martín (10 anys), qui ha rebut un any d'este servici per a una persona adulta, dos entrades a l'Oceanogràfic, un kit de pintura, una bossa/motxilla, una gorra i una botella d'aigua. El segon premi ha sigut per a Paula Cortes (10 anys), que ha rebut un any de Valenbisi per a una persona adulta, un kit de pintura, una bossa/motxilla i una gorra. Finalment, el tercer premi ha sigut entregat a Sofia Gil (9 anys), qui ha rebut un any de Valenbisi per a una persona adulta, una bossa/motxilla i una gorra.