El MuVIM es galardonado por dos de sus exposiciones

El museo de la Diputació de València recibe la Distinció Honorífica de la Generalitat Valenciana por la muestra ‘Falso: El arte del engaño o el engaño del arte’

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) ha recibido durante las últimas semanas tres galardones en reconocimiento a dos de las muestras más emblemáticas que el museo de la Diputació de València expuso en 2023. Se trata de las muestras ‘Falso: El arte del engaño o el engaño del arte’, que se pudo disfrutar en la Sala Parpalló del museo desde marzo hasta octubre de 2023; y ‘Diseño + Salud’, que permaneció en la Sala Baja del centro desde noviembre de 2022 hasta marzo del año pasado.

Por un lado, la Policía de la Generalitat Valenciana ha otorgado al MuVIM la Distinción Honorífica de la Generalitat Valenciana por la exposición ‘Falso: El arte del engaño’, que fue posible gracias a la estrecha colaboración del museo con la Unidad de Patrimonio de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, para plantear una interesante propuesta que fue todo un éxito de público.

‘Falso. El arte del engaño o el engaño del arte’ presentaba obras artísticas, falsas desde la perspectiva legal, que invitaban a la reflexión sobre algunos aspectos de la debilidad humana. Las diferentes secciones de la exposición mostraban diferentes maneras de engañar, mediante la atribución a artistas prestigiosos de simples copias o trabajos populares. También había engaños mediante la inserción de una firma falsa en un trabajo realizado sin ánimo de engaño. O haciendo copias de obras auténticas y, también, falsificaciones “a la manera de”. Y, en obras seriadas sobre papel, mediante la impresión con procedimientos fotomecánicos de alta precisión.

‘Falso. El arte del engaño o el engaño del arte’ se abría a la discusión razonada sobre lo que percibimos como verdad o mentira, como auténtico o falso, en un mundo dominado por las fake news y las deep fakes. Las piezas falsas, definibles claramente así desde la perspectiva jurídica y policial, procedían de los decomisos realizados por los efectivos del Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, que, a tal efecto, efectúan su trabajo en el territorio de la Comunidad Valenciana.

Al acto de entrega, que tuvo lugar en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, acudieron el diputado de Cultura, Paco Teruel, el director del MuVIM, Rafael Company, y el jefe de exposiciones del museo, Amador Griñó, que recogieron el premio de manos del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien aprovechó el momento para trasladar la felicitación a todo el personal del MuVIM.

‘Diseño + Salud’

Otra de las exposiciones insignia del MuVIM en ese 2023, ‘Diseño + Salud’, ha sido galardonada con dos de los premios más importantes del diseño, los de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) y los de la Asociación de Diseño Industrial (ADI).

Por un lado, el diseño expositivo de ‘Diseño + Salud’, proyecto de Ramón Úbeda y Cosín Estudio, se ha hecho con el galardón de plata de Espacios Efímeros de los Premios ADCV 2024. Por su parte, el ADI-FAD otorgó el premio ADI Cultura de Oro-Categoría Publicaciones al proyecto ‘El diseño es bueno para la salud’, catálogo de la exposición ‘Diseño + Salud’, destacando el jurado que “es un proyecto absolutamente necesario, puesto que resume el trabajo de investigación de cómo el diseño ha sido fiel a la hora de mejor la vida de las personas”.

El diseño por sí mismo no puede curar nada, pero tampoco puede hacerlo una vacuna si no tenemos una jeringuilla para inyectarla. Diseñarla forma parte de la solución, no es un valor añadido, es esencial en el desarrollo de cualquier innovación por el bien social. Desde la industria a la arquitectura, hay muchos ejemplos que sirven para poner en valor esta actividad creativa desde lo más fundamental, nuestra salud, a lo decorativo y accesorio. En el pasado, en el presente y en un futuro donde la ciencia y la medicina continuarán avanzando con la ayuda imprescindible de la tecnología y el diseño. Esta exposición fue el resultado de una investigación que mostraba el importante rol del diseño en el sector de la salud, enfatizando su capacidad como herramienta para el progreso y el bienestar de las personas.