Catalá llama la atención al faraón del Palmar por montar circo con la megafonía

El exalcalde del PP usa el bando municipal para felicitar el resultado electoral y recibe un rapapolvo del Ayuntamiento de Valencia.

La alcaldesa de Valencia ha tenido que llamar la atención a un exalcalde pedáneo por montar el circo haciendo uso indebido del bando municipal. Vicente Aleixandre, conocido como 'el faraón del Palmar', se ha colado en el Ayuntamiento de esta pedanía y ha gritado a todo trapo mediante el servicio de megafonía público.

En las conocidas calles de pescadores del sur de Valencia se ha podido escuchar: "El PP de El Palmar, en nombre del presidente Carlos Mazón y la alcaldesa María José Catalá agradece a todo el mundo el apoyo al PP ayer" en las elecciones europeas. Se trata del mensaje que emiten dos megáfonos municipales, uno instalado en el consistorio y otro en la Cofradía de Pescadores.

Este uso de la megafonía es "habitual", según afirma el propio Vicente Aleixandre en declaraciones a ESdiario que asegura que todos los partidos, incluido Compromís, han hecho uso de este servicio público para una cuestión de partido como es felicitar el resultado de la campaña electoral solo al PP. Además, acusan a Compromís, principal difusor del vídeo en redes sociales, de vengarse por el mal resultado electoral en esta pedanía.

En cambio, ha incomodado al Ayuntamiento de Valencia ya que María José Catalá no había dado autorización. Fuentes municipales han negado que se trate de un bando municipal oficial y recuerdan que "los bandos solo los puede realizar la alcaldesa de Valencia".

Es más, Catalá amedrenta al exalcalde pedáneo por el "uso incorrecto" de la megafonía y enviará "una instrucción a todas las alcaldías pedáneas recordándoles que el uso de esta megafonía solo debe responder a informaciones de servicio público que afecten a la pedanía".

"Me parece muy bien el comunicado del Ayuntamiento, pero no soy ningún cargo público", ha respondido Aleixandre en declaraciones a este diario. Recuerda que "desde hace 40 años" se usa la megafonía "para los vecinos, asociaciones cristianas, la venta del mercado, la felicitación de Navidad y el PP siempre para dar las gracias por la participación. Compromís también a sus votantes en la anterior legislatura". Asegura que detrás del comunicado del Ayuntamiento está detrás una denuncia de la coalición nacionalista: "siempre han perdido toda la vida, porque los vecinos son sabios, qué se vayan a su casa". En cualquier caso, Aleixandre se compromete a "no hacer bandos políticos" porque "ahora no les parece bien" y él "lo respeta".