Buena salud de Mazón, pinchazo de Morant y Compromís no Suma

Por supuesto que no son comparables las elecciones autonómicas y las europeas. Pero este 9 de junio hace un año que se celebraron las elecciones del 23 de mayo a Les Corts. Una oportunidad para comparar el peso de los apoyos al Consell de Carlos Mazón y el de la Oposición liderada por Diana Morant desde los 375 km que separan el Palau de Benicarló de su Palacete en Madrid. Respectivamente, las sedes de Les Corts y el Ministerio de Ciencia y Universidades. Y los resultados comparados son concluyentes: mientras el Consell de Carlos Mazón mantiene su peso en Les Corts, la oposición liderada por Diana Morant “pincha”.

De entrada, la participación no es la misma. El 67% el 23 de mayo de 2023 y el 42,3% este 9 de junio. Pero a pesar de ello, mantienen su peso el PPCV y Vox, los dos partidos que conforman el Consell presidido por Carlos Mazón. Efectivamente, el PPCV obtiene el 36,2% de los votos, el mismo porcentaje que obtuvo hace un año. El mismo comportamiento de Vox, que obtiene el 12 4% cuando hace un año obtuvo el 12,7.

Después de un año, el Consell mantiene su peso entre los votantes del 49%. No le ocurre lo mismo a la oposición que disminuían su peso en votos. Hace un año, el PSPV y Compromís reunían el 43,8% de los votos, mientras que este 9 de junio la cifra es del 39,5%. Una fuerte caída de - 4,3 puntos. La causa es la disminución del peso de Compromís, que ha pasado del 1 4,7% al 8,3%, una disminución de 6,4 puntos. Una caída que no ha compensado el ligero aumento del PSPV de +2 puntos.

El Consell de Carlos Mazón se ha consolidado como un gobierno estable y políticamente creíble. No solamente el PPCV ha superado en peso: del 36,2% frente al 34,18%, sino que lo mismo le ha ocurrido a Vox: el 12,4% frente al 9,62% en España. Situación que no puede mostrar la oposición, donde la alianza de Compromís con Sumar le perjudica y el PSPV no despega.

Si en los días anteriores al 9-J nos preguntábamos sobre el estado de salud del pacto PPCV-Vox en el Consell, sobre el liderazgo de Diana Morant, y que hará Compromís con Sumar, las respuestas están ahí: ¡º. El Consell de Carlos Mazón goza de buena salud; 2º. Diana Morant “pincha” como líder; y, 3. Compromís no tiene futuro con Sumar. En Les Corts, la oposición se lo tendrá que hacer mirar.