¿Marisol Salanova sustituta de Pérez Pont en el Centre del Carme?

Los rumores se disparan hacia la crítica de arte y comisaria de exposiciones, pero ella se adelanta y niega que tenga interés en dirigir una institución cultural por “choque de intereses”

José Luis Pérez Pont ya es historia en el Centre del Carme (CCCC) y en el Consorcio de Museos de la Generalitat tras su cese por “irregularidades y mala praxis” producido por la Conselleria de Cultural, con rebote de Compromís y PSOE incluido. La secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, ha asumido de forma interina la dirección del Centre del Carme hasta que haya una nueva dirección, pero los rumores de quién podría encargarse de este espacio cultural ya se han disparado.

Entre los nombres que han empezado a circular para ponerse al frente del Centre del Carme y del Consorcio de Museos -un reto nada fácil pues la izquierda y una parte del sector cultural cercano a Compromís van a mirarle con lupa- está el de Marisol Salanova.

Marisol Salanova es crítica de arte en medios como ABC o La Ser y se dedica además al comisariado de exposiciones, así como asesora de artistas y coleccionistas, un perfil que encaja muy bien en la dirección del Centre del Carme. En las últimas horas está circulando una foto de Marisol Salanova con el vicepresidente Vicente Barrera, de quien depende la decisión.

Sin embargo, la propia Marisol Salanova no es ajena a los rumores, y sin citar al Centre del Carme, ha puesto un comentario en sus redes sociales señalando que “nunca he pretendido dirigir ni dirigiré una institución cultural: para mí sería terminar mi carrera como crítica. No se puede ser juez y parte. Tras las vivencias de estar al frente de un museo, encontraría conflicto de intereses en volver a escribir. A ver si cesan los rumores”.