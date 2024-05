Mazón al año del 28M: “ya no nos callamos en la Generalitat, nos ponemos en pie”

El presidente valenciano celebra rodeado de alcaldes el aniversario de la victoria electoral: "un proyecto para todos, que baja impuestos, de la libertad y defiende nuestra tierra"

Un año del 28 de mayo de 2023 en el que el PPCV de Carlos Mazón ganó las elecciones municipales y autonómicas y recuperó el gobierno de la Generalitat y de decenas de Ayuntamientos como Valencia, Castellón o Elche. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reunido a los alcaldes y portavoces populares en la Comunitat Valenciana en el Palau Alameda -sitio mítico donde el PP celebraba antaño sus mayorías absolutas en la época de Rita Barberá- para festejar “los gobiernos del cambio”.

Carlos Mazón ha indicado que “el cambio era para todos y fuisteis vosotros quienes lo hicisteis posible con las ganas con las que habéis trabajado. Me siento orgulloso de la Comunitat Valenciana, de poder ir por todos los pueblos y comarcas con la cabeza alta”.

El presidente ha resaltado que “dijimos que la Senyera volvería a entrar en la Catedral y así ha sido, que eliminaríamos la tasa turística, el impuesto a la muerte, que reduciríamos la grasa política de la administración, que la educación de 0 a 3 años sería gratuita y que los padres podrán elegir colegio y lengua en la que educar a sus hijos, y así lo hemos hecho. Todo esto está pasando ahora en la Comunitat Valenciana”.

Para Carlos Mazón, “reivindicamos lo que nos corresponde porque no somos menos que nadie. Ya no nos callamos ante los ninguneos de Sánchez, de la ministra Teresa Ribera, del agua, de las cercanías, de las inversiones, de la infrafinanciación, de la cerámica… No nos callamos. Nos ponemos en pie”

“Antes estaban malacostumbrados porque cada vez que había un recorte, callaban; problemas en cercanías, recortes en la infrafinanciación… callaban. Y ahora, cuando nos han cerrado la puerta del caudal ecológico de l’Albufera, siguen callando. Sin embargo, ahora hay un Consell de la Generalitat, con apoyo de todos los alcaldes y portavoces populares, que no se callan, levanta la voz y decimos que ya está bien de reírse de nosotros”, ha subrayado Mazón.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que abría el acto de celebración, ha recordado que “hace un año fue una noche en que se cumplieron sueños. En este tiempo que ha pasado muy rápido nos hemos desvivido a trabajar en nuestras localidades. Nuestra ambición como alcaldes es gestionar para servir a los ciudadanos y que los valencianos recuperen su tierra. Tenemos un presidente que no dejará nunca que esta tierra pierda las señas de identidad, que España continúe sin el liderazgo de la Comunitat Valenciana”.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, destacaba que “ha sido un año muy intenso de mucho trabajo en pro y para todos los valencianos. Trabajamos por una Comunitat Valenciana de la que nos sentimos orgullosos. Hemos recuperado la luz en esta tierra. Estamos haciendo aquello que dijimos que íbamos hacer. Menos impuestos y menos gasto político”.