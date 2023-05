'Valencians al món' viatja fins a Amsterdam per la festa del Dia del Rei

El programa d'À Punt de les nits de dimecres ens descobrirà la festa que se celebra cada 27 d'abril en honor de l'aniversari del rei Guillem Alexandre.

Aquest dimecres 31 de maig, a les 22.00 h, en À Punt, Valencians al món viatjarà fins a Amsterdam amb el reporter Enrique Tena per a ensenyar-nos el Dia del Rei, una festa llegendària als Països Baixos.

🤔 ¿Sabíeu que el Pla Delta dels Països Baixos és un enginyós projecte de gestió de l'aigua que protegeix el país d'inundacions? Es van construir dics, preses i portes per a bloquejar l'aigua.



¡Un exemple d'enginyeria i protecció! 👏#ValenciansAlMón✈️, demà, a @apunt_media 📺 pic.twitter.com/M51RYJPzok — Valencians al món (@ValenciansMonAP) May 30, 2023

José Luis Sanz, d'Elda (Vinalopó Mitjà), fa un any i huit mesos que viu a Amsterdam. Amb ell, pujarem al ferri i ens traslladarem a l'altra part de la ciutat, on anirem a l'Estació Central. Descobrirem que aquest és un dels principals punts ferroviaris dels Països Baixos i que acull al voltant de 260.000 passatgers diaris. Després, visitarem la plaça Dam, on comprarem avituallament per al Dia del Rei. Acabarem passejant per Kalverstraat, un carrer dedicat, principalment, a la moda i a l'esport.

Fran Pico, de Novelda (Vinalopó Mitjà), viu a Amsterdam des de fa un any i huit mesos. Amb ell, passejarem pels canals de la ciutat i visitarem la fàbrica Kesbeke on treballa. Allí s'elabora l'escabetx més deliciós i saludable dels Països Baixos des de l'any 1948. Per descomptat, en farem una degustació. Acabarem amb ell i José Luis, l'anterior valencià, menjant unes famoses bitterballen o croquetes holandeses.

Iván Mut és de Xàbia (Marina Alta) i fa sis anys que viu a Amsterdam. Quedarem amb ell al Club Nàutic, on aprofitarem per a fer un recorregut amb el seu vaixell pels canals de la ciutat. Acabarem a Diemen, on té sa casa. Allí, coneixerem la seua família i ens cuinarà una paella valenciana al seu estil.

Virginia Ramírez, d'Alacant, fa dos anys que viu a Amsterdam. Amb ella, viurem el famós Dia del Rei i navegarem pels canals de la ciutat a bord d'un vaixell. Jugarem, a més a més, a encestar una pilota en un got de plàstic. Una vegada passe el dia, visitarem Homomonument, un monument que recorda tots i totes les homosexuals que han patit persecucions per la seua orientació sexual. Més tard, anirem al mercat Foodhallen, on menjarem, i, finalment, acabarem al bar Paindemie.

Ana Planells, de Torrent (Horta Sud), fa quatre mesos que viu a Amsterdam. Amb ella, continuarem coneixent i vivint el famós Dia del Rei i jugarem a la ruleta. Després, menjarem un dolç típic holandés i, per a acabar, mentre passegem, ens acostarem a la Casa d'Anne Frank.

Aira Ortiz, de Llíria (Camp de Túria), fa tres anys i mig que viu a Amsterdam. Ens trobarem amb ella mentre passeja en bicicleta i, precisament, en bicicleta ens traslladarem fins a A'DAM Lookout, una plataforma d'observació que allotja l'engrunsadora més alta d'Europa. En últim lloc, acabarem a Museumsplain, on visitarem el Museu Vincent van Gogh.

Amsterdam, el paradís de les bicicletes

Amsterdam és famosa pel seu amor a les bicicletes. Hi ha una gran quantitat de carrils bici, la qual cosa fa que siga fàcil i còmode anar en bicicleta per la ciutat. La gent en fa ús ací molt per a anar al treball, fer compres o, simplement, gaudir de passejar. A més a més, hi ha molts llocs per a aparcar-ne i se'n poden llogar per a explorar la ciutat.

És important, no obstant això, seguir les normes de trànsit, conviure i aprendre a respectar vianants i vehicles, perquè Amsterdam és una ciutat on les bicicletes són populars i on se'n promou l'ús amb infraestructures adequades i facilitats per als ciclistes.