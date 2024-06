Oltra reaparece tras la reapertura y se compara con las flores de primavera

La exvicepresidenta de la Generalitat ha escrito un enigmático mensaje en Twitter tras conocer que la causa por la que fue imputada y la obligo a dejar la política ha sido reabierta.

La vicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad y Servicios Sociales durante el gobierno del Botànic, Mónica Oltra, ha decidido pronunciarse después de que esta mañana se conociera que la causa, por la cuál fue imputada y tuvo que dejar la política, contra ella y sus ex altos cargos en la Conselleria por, presuntamente, encubrir los maltratos de su exmarido a una menor tutela, ha sido reabirta.

Oltra, que había mantenido un perfil bastante bajo una vez decidiera abandonar la política, apenas había realizado apariciones públicas, y pocas veces se ha pronunciado sobre el tema, ha escrito un post en Twitter en el que se compara con las flores de primavera: "Se ha abierto esta flor de la pasión en mi casa. ¿Coincidencia o señal? Hoy que en el calendario muere la primavera ella demuestra que siguen naciendo flores y que no se puede matar la primavera. Viva la #primavera, la vida y la resistencia encarnada en esta pasionaria. ¡Y bienvenido el verano!", escribía la exvicepresidenta. Una de las últimas reapariciones públicas de la exvicepresidenta fue el pasado 11 de mayo, en la asamblea de Iniciativa.

S'ha obert esta flor de la passió a ma casa. Coincidència o senyal? Hui que al calendari mor la primavera ella demostra que seguixen naixent flors i que no es pot matar la primavera. Visca la #primavera, la vida i la resistència encarnada en esta passionària. I benvingut l'estiu! pic.twitter.com/je3fJLyVYg — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) June 20, 2024

El pasado dos de abril, primavera, el juzgado de instrucción número 15 de Valencia acordó el sobreseimiento provisional de la investigación contra Oltra, y los altos cargos también imputados, al no apreciar delito de encubrimiento de los abusos sexuales del ex marido de Mónica Oltra a una menor tutelada. Hoy, dos meses y medio después, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa tras estimar el recurso de la la acusación particular y las dos acusaciones populares porque entiende que "no puede descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.