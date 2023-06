Así se fraguó el ‘pacto desde los Carlos’ entre PP y Vox para la Generalitat

Estaba todo acordado antes de la reunión entre Mazón y Vox, con el visto bueno de Abascal que había dado su aprobación a la marcha de Carlos Flores antes de las palabras de Sémper

El futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó a las 10:03 de la mañana a las Cortes Valencianas a reunirse con el candidato de Vox, Carlos Flores, al que le acompañaba el diputado Ignacio Gil Lázaro y sorprendentemente el torero Vicente Barrera. A las tres horas anunciaban un acuerdo de gobierno con la marcha de Flores a Madrid incluida. Todo quedaba tan bien atado que cuesta creer que se acordara en tres horas y no estuviera fraguado antes.

El ‘pacto de los Carlos’ se venía negociando desde hace una semana y con otros nombres, cuando la dirección de Vox tomó conciencia de que la presencia de Flores en un futuro gobierno valenciano sería un obstáculo -su condena por “violencia psíquica” le daba munición a la izquierda- Santiago Abascal dio el visto bueno de sacarlo de la ecuación y mandarlo a Madrid como cabeza de lista al Congreso.

Así que, cuando Borja Sémper pronunció sus palabras de “líneas rojas” de no pactar con un condenado como Carlos Flores, a todo el mundo le pilló por sorpresa… menos a Carlos Mazón y al propio Vox, que ya sabían que al día siguiente Carlos Flores anunciaría su salida con dirección a Madrid. Lo que parecía un torpedo de Génova hacia Carlos Mazón, o una línea roja que iba a entrañar problemas, no ha sido tal, porque conocían que Flores no iba a estar en el futuro gobierno.

Consellerias para Vox aún por negociar

El acuerdo entre PP y Vox no sólo supone desprenderse de Carlos Flores, sino además la presidencia de las Cortes Valencianas, dos consellerias y una posible vicepresidencia, en función del peso de Vox.

Conselleries que, por cierto, el PP aún no ha negociado frente a los que ya venden la piel del oso y hablan de Educación -difícil que el PP ceda un área tan gorda, tan sensible y con tanta gestión- o Asuntos Sociales. Para las conselleries y los nombres el PP y Vox se dan un tiempo hasta la investidura.

Y si Carlos Flores se va a de diputado a Madrid, Ignacio Gil Lázaro -ex PP y con experiencia política- podría volver a Valencia como conseller o vicepresidente de Carlos Mazón. Ignacio Gil Lázaro es quien ahora controla Vox en Valencia y es de máxima confianza de Abascal, y además conoce muy bien al PP, donde estuvo 40 años, un perfil que podría recalar en la Generalitat.