¿Puede una mujer trans ser Fallera Mayor de Valencia? Esto dice el Reglamento

La máxima norma del mundo de las Fallas sólo habla de ser “mujer”, algo que con una trans que figure en el DNI como mujer no hay problema. No ocurre lo mismo con el ‘fallero mayor’

El caso de Lía Sánchez Carballo, la primera fallera mayor de una comisión de Valencia abiertamente transexual -ejercerá en 2024 en la falla Doctor Manuel Candela-Avenida del Puerto- abre una cuestión en los mentideros falleros ¿Puede una mujer transexual ser miembro de la Corte de Honor o directamente ser Fallera Mayor de Valencia?

Para saber la respuesta hay que acudir al último Reglamento Fallero, aprobado en 2001 en el VIII Congreso General Fallero, la máxima norma en el mundo de las Fallas. El Reglamento Fallero, en sus artículos referidos a la fallera mayor, sólo habla de que debe ser “mujer”.

En concreto, el Reglamento Fallero señala que “la Fallera Mayor será la única mujer que ejercerá la representación honorífica de la Comisión de Falla en los actos propios y oficiales”. Además, indica que “las Cortes de Honor de la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Valencia estarán formadas por doce falleras censadas en otras tantas Comisiones de Falla adscritas a cualquier Sector Fallero de la Junta Central Fallera”.

Es decir, sólo se pone como condición el sexo femenino. Según fuentes falleras consultadas por ESdiarioCV, con la actual ley trans aprobada, basta que una persona acredite ser mujer en su DNI para ser fallera mayor, más allá de aspectos como si tiene una transición de género completa en sus genitales o no.

Esto permite a cualquier fallera que sea transexual poder acceder a la Corte de Honor y ser Fallera Mayor de Valencia siempre que sea en su DNI y documentación reconocida como mujer, sin entrar en mayores explicaciones. Así que no hay problema para ser fallera mayor de Valencia.

Esto no ocurre, por ejemplo, con la figura del fallero mayor, que la comisión Borrull-Socors nombró en 2023 en lugar de una fallera mayor. En este caso, esta figura no existe en el Reglamento Fallero, que como hemos señalado habla de “mujer”, así que de cara al mundo fallero tiene carácter no oficial el nombrar un fallero mayor.