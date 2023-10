Aitana ‘calienta’ su concierto de Valencia y desata la polémica entre los padres

Debate por el baile sensual de la artista durante su actuación en la capital valenciana que estaba llena de menores de edad que habían acudido a ver su gira Alpha Tour

La cantante Aitana pasó por Valencia dentro de su gira Alpha Tour y su actuación no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a los padres y madres que asistían con sus hijos menores de edad al concierto de la artista y que denunciaron el baile excesivamente sensual de la cantante.

El concierto de Aitana reunió en la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante una hora y media a un gran número de fans, muchos de ellos niños y niñas que son seguidores de la artista. Entre canciones como “Vas a quedarte” o “Con la miel en los labios”, Aitana sacó su lado más sexual en uno de sus bailes y ha provocado protestas de los padres y madres.

El vídeo del baile sensual de Aitana durante el concierto de Valencia se ha viralizado en redes sociales y ha provocado el debate sobre si era correcto para menores o no. “A ver, no es un concierto de Dora la Exploradora, es Aitana, los padres deben saberlo si llevan a sus hijos” o “que piel tan fina tienen algunos padres”, defendían algunas personas a la artista, mientras que una madre señalaba que “Aitana tiene a una legión de niñas detrás, no parece muy responsable el manejo de su público con esos bailes”.

Por cierto, si te quedaste con ganas de ver a Aitana, otras fechas que tiene programada en España son el 7 de octubre en el Auditorio Municipal de Málaga, el 12 y 13 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 20 en las Palmas de Gran Canaria y el 28 en Sevilla. El 1 de noviembre estará en Bilbao, el 6 y 7 también de noviembre estará en la capital de España y el 5 de diciembre repetirá en Madrid.