Muere en Ahmedabad el Pritzker indio Balkrishna Doshi. Arquitecto para la gente

Es conocida la colaboración que Doshi prestó al maestro Le Corbusier en la concepción de Chandigarh o su participación en el Campus del Indian Institute of Management de Ahmedabad.

El arquitecto indio Balkrishna Doshi, Premio Pritzker 2018, ha fallecido hoy a la edad de noventa y cinco años en plena y entusiasta dedicación a su vocación arquitectónica y a su familia, de madrugada en su querida Ahmedabad, el corazón de Gujarat, uno de esos estados emblemáticos por su riqueza espiritual y simbólica de la potencia silente que supera ya en población a China y apenas cuenta con algo más medio siglo de independencia de la Corona británica. Tuve el privilegio de encontrarme con él en Sangath –su estudio en Ahmedabad– cuando cumplía 92, para compartir preocupaciones comunes y aprender de este maestro de la arquitectura que no deseaba ser llamado así.

Tuve también la oportunidad de conocer de manera cuidadosa su obra, a través de la espléndida exposición denominada Architecture for the people que produjera el VITRA museum de Weil an Rhein al cuidado de su nieta Khusnu, que yo visité con el mío, Alex. Y a continuación las reflexiones de primera mano y de viva –muy viva– voz de su autor que resultaron esclarecedoras para su mejor compresión, de la mano de mis queridos colegas los profesores Miki y Madhavi Desai .

Es conocida la inestimable colaboración que Doshi prestó al gran maestro Le Corbusier en la concepción y ejecución de Chandigarh. También la imprescindible participación de nuestro arquitecto en el Campus del Indian Institute of Management de Ahmedabad de Louis Khan. E interesante estudiar la influencia de uno y otro en su obra primera. Como observar su evolución hacia la magia de Amdavad ni Gufa o su profunda atención por el Low cost housing, que en el distrito construido de Aranya, Indore, cobra realidad.

No han faltado los estudios de colegas y amigos como William Curtis o Kenneth Frampton que, con más autoridad que un servidor, se han pronunciado al respecto. La prestigiosa revista EGA que dirige la pintora y catedrática Ángela García publicó en 2021 el resultado del conocimiento de todo ello, y de las visitas realizadas a gran parte de su obra, más la enriquecedora conversación sostenida con su autor. Indagamos en aquellas razones que hicieron denominar la primera época de Doshi como “Tradition and modernity”, en las más mágicas (o míticas, como él mismo las denomina) y en la principal herramienta para transmitirlas: el dibujo (y el dibujo de color).

Cuando le felicité con entusiasmo por su noventa y dos aniversario me contestó benévolo: “si ustedes creyeran como yo en la reencarnación no le parecería tan importante …”. Y no pude por menos que contestarle: “ya me doy por satisfecho por conocerle, creer en usted y en su arquitectura …” a lo que respondió con un rápido gesto de sus manos huesudas, como alejando un mal pensamiento que casi hace que me avergonzara.

No cabe en esta reseña de cariño profundo y pareja admiración, resumir una trayectoria tan fecunda que tuvo el inicio en su Pune natal -hoy una de las ciudades más innovadoras y tecnológicamente avanzadas de la India- con escalas disciplinares en Londres y París, hasta establecerse definitivamente -por amor a su esposa y a la mágica ciudad en la que ha dejado buena parte de su legado- en Ahmedabad. La Reina Isabel le condecoraba en 2022 con la Medalla de Oro del Real Instituto de Arquitectura Británico.

Hoy, de madrugada, he recibido esta triste nota de su familia, encabezada por su querida esposa Kamala: “Nos entristece profundamente informarles del fallecimiento de BALKRISHNA DOSHI (26 de agosto de 1927- 24 de enero de 2023). Cariñoso esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Nadie amó la vida más que él, 'Anand Karo' - Celebra la vida como él siempre decía. Tenía mucha gente a la que quería mucho y que también le quería a él. Saldrá para su viaje desde nuestra residencia Kamala House. La cremación tendrá lugar a las 14:30 en el Crematorio Thaltej”.

Buen viaje maestro, tus desconocidos caminos (Paths Uncharted, 2019) son de obligado recorrido para estudiantes y estudiosos de la arquitectura y conviene explorarlos como tú mismo lo hicieras. Con idéntico amor, dedicación y vocación de servicio.