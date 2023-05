'La vida al Màxim' s'estrena amb Inés Ballester i Antonio de la Torre

El nou programa d'entrevistes produït per À Punt reunira a figures destacades en diferents àmbits per a compartir secrets.

El nou espai d'À Punt, presentat per Màxim Huerta, 'La vida al Màxim', reunira a figures destacades de la música, la interpretació, l'humor o la ciència, en un escenari relaxat, perfecte perquè diversos amics gaudisquen d'una vetlada inoblidable compartint secrets. La periodista i presentadora de Borriana, Inés Ballester, i l'actor malagueny, Antonio de la Torre, ens obriran el seu cor compartint les anècdotes més entranyables, els records més estimats i els pensaments més profunds.

Molt prompte, estrenem #LaVidaAlMÀXIM: el nou programa d'entrevistes de la televisió d'@apunt_media. 📺



Cada setmana, @maximohuerta et convida a una festa en sa casa per passar una vetllada inoblidable amb alguns dels seus amics i coneguts. 🗨👄🎶 pic.twitter.com/PcTmcHigsA — La vida al MÀXIM (@almaximapunt) April 18, 2023

La reunió que cada dissabte organitza Màxim és una enriquidora mescla de convidats, entre els quals hi ha figures destacades vinculades a la Comunitat Valenciana com l’esmentada Inés Ballester, l'actriu Ana Milán, la cantant Samantha, el mag Jandro o la doctora Ana Lluch. A ells també s'uneixen personatges com Bibiana Fernández, Josema Yuste o Antonio de la Torre.

Tots els amics de Màxim obriran el seu cor compartint històries personals, anècdotes, records i els pensaments més íntims. Per a recollir cada moment, s'han situat setze càmeres repartides en un plató de quasi 1000 m2, on es recrea la residència de Màxim Huerta, un lloc amb espais acollidors per a relaxar-se i gaudir del món dels llibres, la música i l'art en general.

En aquest singular format basat en la creació d'un entorn distés adequat per a les converses pròximes, profundes i personals, el mateix Màxim farà confidències, les que només afloren quan la companyia i l'ambient és procliu per a això.

Màxim no serà l’únic amfitrió. Acompanyant els convidats també hi ha el seu encantador amic de l'ànima Jau Fornés, acreditat fotògraf de cinema amb una polifacètica carrera com a director i showman. A més, l'actriu Amparo Moreno és la padrina que presumeix de conéixer Màxim des que era un nadó i que aprofitarà per a conversar amb les convidades en clau femenina. Tampoc podria faltar la figura del “veí”, un ésser tan innocent com desconcertant que apareix improvisadament generant les trames més rocambolesques.