“¿Crisis política o bollodrama?”, la curiosa pregunta a la candidata de Podemos

“La política es peor, a veces echo de menos tener un bollodrama porque la política me tiene absorbida totalmente”, reflexiona Pilar Lima en una conversación del podcast ‘Maldito bollodrama’

En campaña electoral los políticos se afanan por salir en el máximo de medios y de plataformas de comunicación posibles para trasladar su mensaje, aunque sea en formatos que nada tienen que ver con lo político. Es el caso de Pilar Lima, candidata de Podemos al Ayuntamiento de Valencia, que ha concedido una entrevista al podcast Maldito bollodrama el cual se define como “un espacio de lesbianas sobre lesbianas hecho por lesbianas”, con alguna pregunta curiosa.

La entrevista de Pilar Lima comienza con una pregunta que no deja indiferente: “¿Qué es más difícil de gestionar, un bollodrama o una crisis política?”. La candidata de Podemos a la alcaldía de Valencia -que es sorda y lesbiana- considera que “la respuesta es muy difícil, pero muchas veces digo que la política es peor, mucho peor que un bollodrama”.

Pilar Lima reflexiona además sobre la dificultad de tener relaciones de pareja cuando se está en política, “echo de menos un bollodrama, ya no sé ni lo que es, se me ha olvidado, porque la política me tiene absorbida completamente. Al final te olvidas un poco de tu misma, de que eres mujer, lesbiana, y que puedo ligar y conocer gente”.