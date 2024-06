Libertad para un hombre que reconoció haber abusado sexualmente de su nieta

La sala estima el recurso presentado por el investigado contra el auto de prisión acordado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Llíria, que, con posterioridad, ratificó otra instancia judicial, la número 5, que es la que finalmente instruye la causa.

La defensa del investigado alegó que no se daban los requisitos de necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad para decretar la medida cautelar de prisión dado que dos de las cuatro supuestas agresiones imputadas al recurrente estarían prescritas y cuestionaba otras dos declaraciones de las víctimas. Además, sostenía que acudió voluntariamente a declarar a la Guardia Civil, que carece de medios económicos para huir y que una orden de alejamiento respecto de las denunciantes sería suficiente.

El ministerio fiscal se opuso a la libertad al entender que con la medida de prisión de lo que se trata es de evitar la reiteración delictiva y el investigado ha reconocido cuatro agresiones.

Las víctimas pertenecen al ámbito familiar del presunto pederasta y serían su nieta, que además tiene diversidad funcional; su hermana; su cuñada; una amiga de la primera y una niña de ocho años, que actualmente sigue siendo menor de edad y que es hija de unos amigos. A estas cinco denuncias se sumaron posteriormente dos más, la última, de la madre de un menor que situaría los presuntos abusos en fechas anteriores a la entrada en prisión, según han señalado a Europa Press fuentes judiciales.

En este caso, la sala, en una decisión contra la que no cabe recurso, da la razón al investigado al entender que no se trata de hechos actuales —que el más reciente dataría de 2021—, que la instrucción está muy "al inicio", que los hechos denunciados son "muy complejos", que se desconoce el detonante de las denuncias y quedan muchas diligencias por practicar.

Así, sostiene que no es necesario que el investigado permanezca en prisión o que se investigue "a costa de su libertad" porque los indicios de criminalidad "no están claros"; no hay riesgo de fuga; la fase de investigación es "muy incipiente" y el investigado se presentó voluntariamente a declarar y fue colaborativo. No obstante, además de la firma, acuerda el alejamiento y la prohibición de comunicación respecto a una de las víctimas menor de edad y sobre su tutora.

Cuatro delitos continuados de agresión sexual

Según informó en su día el TSJCV, el hombre está investigado inicialmente en una causa abierta por cuatro delitos continuados de agresión sexual contra otras tantas víctimas. La instrucción, según fuentes judiciales, corresponde finalmente al Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria, que ratificó la prisión y ha recibido dos nuevas denuncias, alguna de ellas de fechas más recientes, y que ha citado como investigada a la mujer del presunto autor de los hechos, que ha sido denunciada por encubrimiento.

La versión de la hija de esta mujer —esta víctima es la nieta del presunto autor de los hechos ya que su madre se casó con el que había sido su suegro—, indica que le había contado los abusos en distintas ocasiones, al igual que lo habría hecho su tía. La madre de otro menor denunciante también habría declarado recientemente que la pareja había estado encubriendo a su marido. En su declaración de este jueves, la mujer ha negado tener ningún conocimiento de todos los hechos.

En estas circunstancias, la acusación particular que ejerce el abogado Rubén Nebra ha señalado a que pedirá al Juzgado de Instrucción número 5, que es el órgano que ahora se ocupa de la investigación y el que tiene las ampliaciones de las denuncias ya existentes y otras nuevas, que vuelva a entrar en prisión el investigado precisamente porque el sumario está en fase muy inicial y hay hechos más recientes.ir