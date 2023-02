"Es una cortina de humo": Ferris ante la denuncia de la Fiscalía contra él

La Fiscalía pide al juzgado abrir un procedimiento contra Ferris por un presunto delito de odio por sus declaraciones sobre inmigración ilegal y delincuencia.

La Fiscalía de Valencia respalda la denuncia contra el exinspector jefe purgado por Marlaska, Ricardo Ferris, y pide que se le juzgue por un delito de odio por por vincular públicamente la inmigración ilegal a delincuencia en una conferencia de Vox el pasado mes de octubre. Por su parte, Ferris ha reafirmado en declaraciones a ESdiario que "no hay delito de odio" y apunta a "una cortina de humo para tapar la corrupción del PSOE en el caso Azud".

Concretamente, durante su intervención en la jornada sobre seguridad Ferris aseguró que la mayoría de los detenidos de su comisaría eran inmigrantes ilegales. Semanas después la portavoz de Unidas Podemos en Las Cortes, Pilar Lima, se hizo eco y compartió en las redes un fragmento del vídeo del discurso, curiosamente calificando de "nazi" a Ferris, paradójicamente, unas difamaciones que pueden encajar dentro del delito de odio.

En consecuencia, una treintena de organizaciones vinculadas a la izquierda interpusieron una denuncia colectiva ante la Fiscalía contra el ex agente. Las entidades le acusaron "de incitar al odio contra las personas extranjeras", un delito penado con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.

La sección dirigida por Susana Gisbert, por cierto presidenta de una de las asociaciones denunciantes, que ya abrió una investigación cuando ocurrieron los hechos, le ha remitido la misma al juzgado para que, ahora tres meses después, instruya un procedimiento por un posible delito de odio. Según el escrito de Fiscalía, “los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito o falta cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución, sin perjuicio de ulterior calificación”.

El exinspector jefe consideró que se había "falseado la realidad". Ferris aseguró que él manifestó que "inmigración no es igual a delincuencia", pero sí "desgraciadamente, delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal".

En esta línea, Ferris ha expresado en declaraciones ESdiario que está "tranquilo". El exinspector jefe, que todavía no ha recibido ninguna notificación oficial, afirma que existe una "falta de motivación" en la investigación y apunta a que se trata de "una interpretación ideológicamente sesgada que se publica ahora como cortina de humo para tapar la corrupción del PSOE con Azud". "Solo se basa en la conferencia y además no se ha materializado en nada" por lo que "no hay delito de odio".

Asimismo, ha puesto en duda la "imparcialidad de Gisbert, la fiscal vinculada a Compromís que también denunció a Cristina Seguí y a Vox por hacer públicas dos informaciones acerca de dos violaciones. "No entiendo como una fiscal antiodio puede tener un perfil ideológico tan marcado, es un puro ejemplo de la imparcialidad", ha concluido Ferris.

También es cuestionable la el recorrido de la investigación, pues como ha reconocido la propia Gisbert en anteriores ocasiones, su Fiscalía antiodio "es la Fiscalía de darse contra un muro". Las denuncias mencionadas, como muchas otras, acabaron archivándose pese a sus intentos de recurrirlas.

Entidades denunciantes

Entre las principales entidades que denunciaron al exinspector de Policía Nacional consta la Asociación SOS Racisme Pais Valencià, filial de la catalana del mismo nombre presidida por la fiscal Susana Gisbert.

También es partícipe de la denuncia colectiva València Acull, una entidad social financiada por la Conselleria de Igualdad dirigida por Compromís de la que ha obtenido subvenciones valoradas en 82.124,32 euros.

Se trata de una cifra que no hace sombra a la ingente cantidad de 198.189,96 euros que recibe Por Tí Mujer, otra de las organizaciones. A estas principales asociaciones se suman otras en representación de las comunidades de migrantes como Federación Unión Africana España o Colombia Tierra Querida, las cuales perciben financiación a través de las partidas de Igualdad dedicadas la integración social de personas inmigrantes.