Museus selecciona projectes de producció artística, investigació i comissariat

Sis propostes noves de creació artística i investigació formaran part d’Escletxes i sis més, dedicades al comissariat, s’integraran en V.O.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha seleccionat els dotze projectes resultants de les convocatòries de V.O. i Escletxes. Totes dues iniciatives, que compleixen la tercera edició, formen part de la línia del Consorci per a l’impuls de la producció artística, la investigació i el comissariat, i compten amb un pressupost total de 420.000 euros. Escletxes disposarà de sis propostes de creació artística i investigació, mentre que V.O. secundarà sis treballs de comissariat. Les propostes seleccionades es desenvoluparan entre 2024 i 2026, i es programaran al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

En el cas d’Escletxes, la convocatòria estava dirigida a artistes i col·lectius nascuts o residents a la Comunitat Valenciana i lligats a la creació contemporània. Han concorregut 85 candidatures, entre les quals han estat triades les propostes ‘Verse expuest_’, de Rocío Garriga; ‘Good Game’, d’Ana Esteve; ‘Un vacío en Nueva York’, de Silvia Martí; ‘Una semilla en la tierra’, de Marco Ranieri; ‘Jauría’, de Yolanda Belarra, i ‘Common Ground’, de Keke Vilabelda. A més, han quedat en reserva els projectes de Sergio Belinchón i de David Trujillo.

Pel que fa a V.O., podia optar a la convocatòria qualsevol persona amb independència de la seua nacionalitat i lloc de residència, a títol individual o col·lectiu. Es van presentar 78 projectes, dels quals han resultat triats ‘Las manos. Trabajo, entorno construido y paisaje colectivo’, presentat per Isabella Lenzi (São Paulo) i Lluís Alexandre (Girona); ‘The Subversive Stitch’, projecte presentat per l’artista de Gijón Semíramis González; ‘Circuito cerrado. O la ilusión de la comunicación’, de l’alacantí Cayetano Limorte; ‘South Body’, d’Adonay Bermúdez, procedent de Lanzarote; ‘Todo lo sólido se desvanece en el aire’, de Diana Padrón, de Las Palmas de Gran Canària, i ‘Memorias del suelo’, de la barcelonina Núria Montclús. Han quedat en reserva les propostes de Zaida Trallero i Marta Ramos-Izquierdo.

“Les convocatòries públiques són una de les bases del meu projecte de direcció per al Consorci de Museus, amb les quals aconseguim garantir la igualtat d’oportunitats, la democratització en l’accés a les programacions i la transparència en la gestió. Les noves edicions d’Escletxes i de V.O. formen part del nostre compromís per donar oportunitats al talent de la nostra escena cultural, oferint el suport necessari per a impulsar i visibilitzar el seu treball”, ha assegurat el director del Consorci de Museus i el CCCC, José Luis Pérez Pont.

Els sis projectes artístics que integren Escletxes compleixen amb la premissa de romandre inèdits, en vies d’investigació i tindre com a objectiu l’experimentació i la innovació en l’àmbit de la creació artística. Cada projecte comptarà amb una dotació econòmica de 35.000 euros, en els quals s’inclouen els conceptes d’honoraris artístics i producció de les obres, i serà, a més, objecte d’una exposició organitzada i produïda pel CMCV durant els anys 2024, 2025 i 2026 en la sala 1 del Centre del Carme, i, a més, es podrà exhibir en altres centres consorciats d’Alacant i Castelló.

Per la seua banda, els sis projectes de V.O. se centren en el comissariat per a la realització d’exposicions durant els anys 2024, 2025 i 2026 en la sala 2 del Centre del Carme Cultura Contemporània (València), encara que també es podran exhibir en altres centres d’Alacant i Castelló que formen part del CMCV.

Les propostes triades aborden la creació artística contemporània i la innovació en els processos creatius, promovent la visibilitat dels discursos artístics actuals i les diverses disciplines artístiques.

La dotació econòmica per a cadascun dels projectes serà de 35.000 euros, import destinat a cobrir els honoraris de comissariat, artistes, treballs de producció, transport, muntatge, disseny, catàleg, gràfica, dietes i altres despeses derivades de la realització d’una exposició.

Totes dues convocatòries van ser llançades el mes de març passat i per a la selecció dels projectes es van constituir sengles jurats, presidits en tots dos casos per Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni i presidenta de la Comissió Cientificoartística del CMCV, i dels quals ha format part José Luis Pérez Pont, director gerent del CMCV. Tots dos jurats han estat integrats, a més, per professionals de l’art contemporani, garantint la presència de representants de la societat civil i experts en la matèria.

En aquest sentit, el jurat d’Excletxes ha comptat amb Julia Galán (a proposta de MAV, Mujeres en las Artes Visuales); Ana María Herrero (a proposta d’AVCA, Associació Valenciana de Crítics d’Art), i Aida Boix (a proposta d’AVVAC, Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló). En el cas de V.O., han format part del jurat David Armengol (a proposta d’AVVAC, Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló); Álvaro de los Ángeles (a proposta d’AVCA, Associació Valenciana de Crítics d’Art), i Gertrud Gómez (a proposta de MAV, Mujeres en las Artes Visuales).