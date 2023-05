Ximo Puig ofrece su apoyo moderado al PP para evitar políticas de Vox

El PSOE valenciano tiende la mano a Mazón en "políticas de progreso" porque "no se pueden dar pasos atrás en los derechos fundamentales de las personas".

El todavía presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha tendido la mano a su próximo sucesor, Carlos Mazón, para apoyar desde la oposición determinadas medidas y dejar a Vox fuera de la ecuación. El pacto de Gobierno entre PP y Vox todavía no está sellado. Mazón podría gobernar en solitario tras la segunda votación por mayoría simple, aunque entre otros factores, dificultaría la gobernabilidad a la hora de aprobar iniciativas en Las Cortes. Puig se lo pone 'fácil' y asegura que no hará una estricta oposición, si bien tratará de evitar lo que él considera "desvaríos" como la privatización de la sanidad pública, sí respaldará al PP en otras cuestiones porque "no se pueden dar pasos atrás en los derechos fundamentales de las personas", según ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.

Puig parte de que "el PP va a gobernar con Vox" y en ese contexto espera que este pacto no implique una reducción de los derechos de los ciudadanos y, por ello, garantiza su apoyo a los populares contra las "medidas reaccionarias". "Si el PP mantiene las políticas que nosotros hemos implantado, sería absurdo no apoyarle", ha añadido.

El líder de los socialistas valencianos Puig ha rechazado "hacer trampas al solitario y ha señalado que la entrada de Vox en la Generalitat "va a tener consecuencias en política", aunque espera que "no sea definitorio de un paso atrás". Por ello, asegura que "nuestra colaboración va a ser permanentemente leal" siempre y cuando sean "políticas de progreso".

Preguntado por si ha recibido alguna sugerencia para presentarse a las generales, Puig ha respondido que "ha habido alguna sugerencia, pero no directamente del PSOE". También se le ha planteado si considera que hubiera sido oportuno, vistos los resultados, haber adelantado las elecciones autonómicas. Al respecto, el 'president' reconoce que "en términos electoralistas habría sido mejor", pero optó por dar prioridad a "garantizar la salida de la crisis pandémica y ahora por la guerra de Putin".